カディンチェ株式会社の株式取得に関するお知らせ

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章、以下「アマナ」）は、2025年10月17日をもって、XR・AI技術の研究開発・受託開発事業を展開するカディンチェ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：青木崇行、以下「カディンチェ」）が新たに当社グループに参画したことをお知らせいたします。

当社は「世界にノイズと美意識を」という理念を掲げ、人間が本来持つ創造性を拡張することで、世界を豊かにする価値提案をおこなっております。当社の経済活動を通じてクリエイターに新たな挑戦と機会を提供し、クリエイティブに関わる全ての人々が豊かになる社会を実現することを目指しております。

カディンチェは、「XR & AI Engineering Firm」をビジョンに掲げ、XR・AI技術を活用した研究開発・受託開発事業を展開しており、特にバーチャルリアリティ(VR)やミックスドリアリティ(MR)を代表とする時空間・人間拡張技術の研究開発や社会実装を積極的に推進してきました。さらに、AI分野においては、生成AIに代表される昨今のムーブメントのはるか以前より、コンピュータビジョンや機械学習を用いた研究開発に継続的に取り組むなど、高度な技術専門性とPoC（概念実証）フェーズまでを中心とした機動的な開発力が同社の強みであり、多くの企業やアカデミアとの研究開発実績を有しております。

本件を通じて、当社の創造性とカディンチェの技術専門性を掛け合わせることで、生成AIなど新たなテクノロジーが本格的に活用され始めたクリエイティブ業界において、新たな価値提案を行うことを目指します。具体的には、クリエイティブの制作プロセスの効率化や新しいサービスの開発など、中長期的な当社グループの競争優位性の確立に向けた取り組みを進めてまいります。

カディンチェ株式会社 会社概要

代表者：代表取締役 青木 祟行

所在地：東京都渋谷区代官山町14-23 セントラル代官山5階

設 立：2008年8月8日

資本金：6百万円

事業内容：

XR(VR/AR/MR)や人工知能(AI)の研究開発、ソフトウェア受託開発、サービス運用

URL ：https://www.kadinche.com/

▼株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する国内最大規模の制作会社へと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 15,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり、人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

設 立：1979年4月

資本金：100百万円

従業員数：（連結）430 名 ※2025 年 1 月 1 日現在

事業内容：

コミュニケーションデザイン事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL ：https://amana.jp/