株式会社アマナグループへの参画のお知らせ

カディンチェ株式会社

XR・AI技術の研究開発を展開するカディンチェ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：青木崇行、以下「カディンチェ」）は、この度、コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章、以下「アマナ」）のグループに、2025年10月17日をもって参画いたしましたことをお知らせします。

カディンチェは、「XR & AI Engineering Firm」をビジョンに掲げ、長きにわたりXR（VR/AR/MR）やAI（コンピュータビジョン、機械学習、生成AI）分野における高度な技術専門性を培ってまいりました。特に、時空間・人間拡張技術の研究開発、およびPoC（概念実証）フェーズを目指した機動的な開発力は、当社の持ち味であると考えており、これまでに多くの企業やアカデミアとの共同研究・受託開発に取り組ませていただきました。

アマナは「世界にノイズと美意識を」という理念のもと、クリエイティブ制作のリーディングカンパニーとして、クリエイターの創造性を拡張し、世界を豊かにする価値提案をされています。クリエイティブ業界が生成AIなどの新たなテクノロジーによって変革期を迎える今、カディンチェの「技術専門性」とアマナの「創造性」を掛け合わせることで、単なる効率化に留まらない、クリエイティブの新たな可能性を切り拓くことができると確信しております。

カディンチェは、アマナグループの一員として、引き続きXR・AIの力でクリエイティブ業界の未来を牽引してまいる所存です。特に、アマナグループが持つ国内最大規模の制作ナレッジと、当社の先進的なXR・AI技術を融合させることで、クリエイティブ制作プロセスの抜本的な効率化や、これまでにない新しいサービスの開発を加速させます。この新たなケイパビリティを活用した変革にご関心のある企業、アカデミアからの共同プロジェクトやソリューション開発に関するお問い合わせを心よりお待ちしております。

株式会社アマナ 会社概要

- 代表者：代表取締役社長 金子剛章- 所在地：東京都品川区東品川2-2-43- 設 立：1979年4月- 資本金：100百万円- 事業内容：コミュニケーションデザイン事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）- URL：https://amana.jp/

カディンチェ株式会社 会社概要

- 代表者：代表取締役 青木祟行- 所在地：東京都渋谷区代官山町14-23 セントラル代官山5階- 設 立：2008年8月8日- 資本金：6百万円- 事業内容：XR(VR/AR/MR)や人工知能(AI)の研究開発、ソフトウェア受託開発、サービス運用- URL：https://www.kadinche.com/