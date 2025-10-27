トラックの寝台でも快適な睡眠を実現。通気性・耐久性に優れた「Wellneeマットレス」トラック寝台用サイズを新発売
株式会社ネクストリンク（本社：東京都品川区、代表取締役：中村 訓秀）は、通気性・耐久性・清潔性に優れた新素材「ブレスエアー(R)」を使用したトラックの寝台専用マットレス「Wellneeマットレス トラック寝台用サイズ」を、2025年11月1日より販売開始します。
狭く湿気がこもりやすいトラック車内でも快適な睡眠を実現し、乗務員の疲労軽減とトラック輸送の安全性向上に貢献します。
トラック車内の睡眠課題を解決する、高機能マットレス
三つ折りタイプ（イメージ）
Wellneeマットレスは、長年にわたり鉄道・ホテル・介護・医療分野で高い評価を受けてきた高機能素材「ブレスエアー(R)」を採用したマットレスです。
このたび新たにトラック寝台専用サイズを追加し、通気性・耐久性・クッション性に優れた快適な睡眠環境をサポートします。
Wellneeマットレス トラック寝台用モデルの特徴
・トラック寝台に合わせた専用サイズ（60cm × 200cm）
・クッション性重視と持ち運び重視の2タイプを展開
＜ロールタイプ＞
・巻いて持ち運びが可能。軽量で設置も簡単。
サイズ：60cm × 200cm × 厚さ4cm
＜三つ折りタイプ＞
・高いクッション性で腰への負担を軽減。
サイズ：60cm × 200cm × 厚さ5cm
共通の特徴：
・通気性抜群の三次元網状繊維構造「ブレスエアー(R)」を使用
・高反発・耐圧分散性で長時間の睡眠でも疲れにくい
・水洗い可能で清潔・衛生的
・優れた耐久性で長期間使用可能
【ブレスエアー(R)とは】
大手化学繊維メーカー東洋紡が開発したポリエーテルエステルエラストマー繊維による三次元網状繊維構造体。その通気性・耐久性・高反発性の高さから、新幹線や病院・介護施設など多くの現場で採用されています。
商品概要
会社概要
会社名：株式会社ネクストリンク
所在地：東京都品川区南品川一丁目7番17号
設立：2020年11月
事業内容：薬物スクリーニング検査、睡眠関連製品の開発・販売
URL：https://www.next-link.tokyo/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社ネクストリンク 広報担当
TEL：03-6260-2160
E-mail：info@next-link.tokyo