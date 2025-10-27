トラックの寝台でも快適な睡眠を実現。通気性・耐久性に優れた「Wellneeマットレス」トラック寝台用サイズを新発売

株式会社ネクストリンク

株式会社ネクストリンク（本社：東京都品川区、代表取締役：中村 訓秀）は、通気性・耐久性・清潔性に優れた新素材「ブレスエアー(R)」を使用したトラックの寝台専用マットレス「Wellneeマットレス トラック寝台用サイズ」を、2025年11月1日より販売開始します。

狭く湿気がこもりやすいトラック車内でも快適な睡眠を実現し、乗務員の疲労軽減とトラック輸送の安全性向上に貢献します。

トラック車内の睡眠課題を解決する、高機能マットレス

三つ折りタイプ（イメージ）

Wellneeマットレスは、長年にわたり鉄道・ホテル・介護・医療分野で高い評価を受けてきた高機能素材「ブレスエアー(R)」を採用したマットレスです。

このたび新たにトラック寝台専用サイズを追加し、通気性・耐久性・クッション性に優れた快適な睡眠環境をサポートします。

Wellneeマットレス トラック寝台用モデルの特徴

・トラック寝台に合わせた専用サイズ（60cm × 200cm）

・クッション性重視と持ち運び重視の2タイプを展開

＜ロールタイプ＞

・巻いて持ち運びが可能。軽量で設置も簡単。

サイズ：60cm × 200cm × 厚さ4cm

＜三つ折りタイプ＞

・高いクッション性で腰への負担を軽減。

サイズ：60cm × 200cm × 厚さ5cm

共通の特徴：

・通気性抜群の三次元網状繊維構造「ブレスエアー(R)」を使用

・高反発・耐圧分散性で長時間の睡眠でも疲れにくい

・水洗い可能で清潔・衛生的

・優れた耐久性で長期間使用可能

【ブレスエアー(R)とは】

大手化学繊維メーカー東洋紡が開発したポリエーテルエステルエラストマー繊維による三次元網状繊維構造体。その通気性・耐久性・高反発性の高さから、新幹線や病院・介護施設など多くの現場で採用されています。

商品概要

会社概要

会社名：株式会社ネクストリンク

所在地：東京都品川区南品川一丁目7番17号

設立：2020年11月

事業内容：薬物スクリーニング検査、睡眠関連製品の開発・販売

URL：https://www.next-link.tokyo/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ネクストリンク 広報担当

TEL：03-6260-2160

E-mail：info@next-link.tokyo