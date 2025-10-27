渋谷駅徒歩1分！頭皮から整える美容院「癒髪‑yukami‑」が11月1日にNEWオープン！

株式会社Join

株式会社Join（本社：東京都港区、代表取締役：橋岡 克仁）は11月1日、渋谷駅徒歩1分に美容院「癒髪‑yukami‑」をNEWオープン。

頭浸浴&ヘッドスパの独自施術で血行促進、髪のツヤ・まとまりアップ、ストレス軽減まで叶える、忙しい現代人のための美容体験を提供します。

和モダンをテーマにした内装

「癒髪‑yukami‑」では、「髪の健康と美しさは頭皮から始まる」という考えのもと、カットやカラーに頭浸浴とヘッドスパを組み合わせた施術を提供します。

「頭浸浴&ヘッドスパ」による主な効果

・血行促進による頭皮環境の改善

・髪のツヤ・まとまりの向上

・日々の疲れやストレスの軽減

・健康的で美しい髪を育む

・心身のリラックス効果

・リフトアップ効果

これにより、髪のツヤやまとまりが向上し、健やかで美しい髪へと導きます。

さらに、渋谷駅から徒歩1分の利便性、営業時間は22時までと仕事帰りや買い物の合間に立ち寄れるのも魅力です。

小規模な美容院ならではの落ち着いた空間と、和モダンのデザインが織りなす居心地の良い雰囲気で、日常の疲れを癒しながら髪本来の美しさを手に入れられます。

頭浸浴の様子

■問い合わせ先

株式会社Join（癒髪 -yukami- 運営）

担当：広報担当

Email：yukami-syougai-dpt@join-tokyo.co.jp

■会社概要

会社名：株式会社Join

所在地：東京都港区六本木4-5-11 SIX4階

代表者：代表取締役 橋岡 克仁

設立：2019年11月15日

事業内容：美容室の運営・美容関連商品の販売/キャリアコンサル・SES / イベント企画・運営

■サロン情報

店舗名：癒髪 -yukami-

所在地：東京都渋谷区渋谷3-17-2 渋谷アルコーブ６F（渋谷駅 新南口 徒歩1分）

営業時間：10:00～22:00（不定休）

特徴：頭浸浴＆ヘッドスパによる頭皮ケア／髪質改善／一人のスタイリストが仕上げまで担当／和モダンの落ち着いた空間

参考サイト：https://beauty.hotpepper.jp/slnH000780722/

オープン日：2025年11月1日