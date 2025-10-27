渋谷駅徒歩1分！頭皮から整える美容院「癒髪‑yukami‑」が11月1日にNEWオープン！
株式会社Join（本社：東京都港区、代表取締役：橋岡 克仁）は11月1日、渋谷駅徒歩1分に美容院「癒髪‑yukami‑」をNEWオープン。
頭浸浴&ヘッドスパの独自施術で血行促進、髪のツヤ・まとまりアップ、ストレス軽減まで叶える、忙しい現代人のための美容体験を提供します。
和モダンをテーマにした内装
「癒髪‑yukami‑」では、「髪の健康と美しさは頭皮から始まる」という考えのもと、カットやカラーに頭浸浴とヘッドスパを組み合わせた施術を提供します。
「頭浸浴&ヘッドスパ」による主な効果
・血行促進による頭皮環境の改善
・髪のツヤ・まとまりの向上
・日々の疲れやストレスの軽減
・健康的で美しい髪を育む
・心身のリラックス効果
・リフトアップ効果
これにより、髪のツヤやまとまりが向上し、健やかで美しい髪へと導きます。
さらに、渋谷駅から徒歩1分の利便性、営業時間は22時までと仕事帰りや買い物の合間に立ち寄れるのも魅力です。
小規模な美容院ならではの落ち着いた空間と、和モダンのデザインが織りなす居心地の良い雰囲気で、日常の疲れを癒しながら髪本来の美しさを手に入れられます。
頭浸浴の様子
■問い合わせ先
株式会社Join（癒髪 -yukami- 運営）
担当：広報担当
Email：yukami-syougai-dpt@join-tokyo.co.jp
■会社概要
会社名：株式会社Join
所在地：東京都港区六本木4-5-11 SIX4階
代表者：代表取締役 橋岡 克仁
設立：2019年11月15日
事業内容：美容室の運営・美容関連商品の販売/キャリアコンサル・SES / イベント企画・運営
■サロン情報
店舗名：癒髪 -yukami-
所在地：東京都渋谷区渋谷3-17-2 渋谷アルコーブ６F（渋谷駅 新南口 徒歩1分）
営業時間：10:00～22:00（不定休）
特徴：頭浸浴＆ヘッドスパによる頭皮ケア／髪質改善／一人のスタイリストが仕上げまで担当／和モダンの落ち着いた空間
参考サイト：https://beauty.hotpepper.jp/slnH000780722/
オープン日：2025年11月1日