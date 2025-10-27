株式会社VOST「DX 総合EXPO 2025 秋 東京（併催:ビジネスイノベーション Japan/AI World）」の「AI業務改善 EXPO」に出展

株式会社VOST

株式会社VOST(所在地：東京都江東区、代表者：別所智広)は、この度、2025年10月29日(水)～10月31日(金)に幕張メッセで開催される「DX 総合EXPO 2025 秋 東京」の「AI業務改善 EXPO」に出展いたします。

VOSTの展示ブースは8ホール出入口から入って直進し、左側にある角地の「8ホール S23-34」です。ぜひお立ち寄りいただき、設計・製造の最新ソリューションをご体感ください！

【VOSTの展示ブース注目ポイント】

現場で活かせるDXスキルを最短で習得！

VOSTの展示ブース（8ホール S23-34）では、導入企業数10,000社を突破したDX人材育成・研修サービス「GETT Proskill」をご紹介します。

企業ごとの課題に合わせてカスタマイズした実践的なハンズオン研修で、社員のDXスキルを最短でアップデート。

さらに、LMS（教育管理システム）を無料提供し、学習進捗や教育効果を可視化しDX推進に必要な人材育成をトータルで支援します。

5分で診断！DXレベルチェックDSI

さらに、5分でできる「DXレベルチェックDSI」無料体験もブース内で随時開催します。

診断結果はその場でレポート形式にてお渡しし、貴社のDX推進状況を“見える化”いたします。

製造・建設業のDXを加速する開発ソリューション

製造業・建設業に特化したDX・AI受託開発・PoCサービス「GETT Development」もご紹介しています。

「GETT Development」は、設計・製造業の現場課題を解決する最新のDX・AIソリューションです。AI開発からPoC、本番運用まで、課題のヒアリングから導入後の保守まで一貫して対応します。

DX推進やAI導入にお悩みの方は、ぜひブースでお気軽にご相談ください。

その他、社内教育や人材育成の方針見直しにもご活用いただける実用的なコンテンツを多数ご用意しております。また、成功事例もご紹介しておりますのでお気軽にお声掛けください。

当日のブースの様子や最新情報は、随時弊社公式X（旧Twitter）アカウントにてお届けいたします。

ぜひフォローのうえ、ご覧ください。

■株式会社VOSTサービス内容

エデュケーション事業

DX・ITスキルアップのための講座を提供。実践的な内容で、すぐに業務に活かせるカリキュラムで企業向けのオーダーメイド研修も実施。

生成AIセミナー(https://bizroad-svc.com/generative-ai/)

E資格対策ディープラーニング短期集中講座(https://ai-kenkyujo.com/ai-e-shikaku/)

AutoCAD基礎セミナー講習(https://bizroad-svc.com/autocad/)

AutoCAD自動化セミナー(https://bizroad-svc.com/autocad-automation/) など

コンサルティング事業

企業の課題解決を支援。AI、IoT、CADなど高度な技術を活用したプロジェクト推進。

企業向けDX・AI人材育成研修サービス(https://ai-kenkyujo.com/skills-development/)

AI受託開発/PoCサービス(https://ai-kenkyujo.com/ai-tec-service/)

AI活用のためのAIプロジェクト推進サービス(https://ai-kenkyujo.com/ai-project-service/)

CAD・CAM・CAE人材育成サービス(https://bizroad-svc.com/cad-expert-support/) など

マーケティング事業

新製品発売やブランドイメージ向上などのマーケティング課題解決。デジタルマーケティングを支援。

デジタルマーケティング支援サービス(https://bizroad-svc.com/digital-mkt/)

リード獲得代行サービス(https://bizroad-svc.com/lead/) など

メディア事業

CAD、AI、CG、プログラミングなどの分野に特化した技術系メディアを多数運営。最新トピックスや実践的な活用情報を発信し、幅広い層のスキルアップを支援。

キャド研究所(https://cad-kenkyujo.com/)

DX/AI研究所(https://ai-kenkyujo.com/)

BIM/CIM研究所(https://bimcim-kenkyujo.com/)

工場DX研究所(https://smart-factory-kenkyujo.com/)

DX/AI人材研修ナビ(https://dx-ai-trainingnavi.com/) など

ディストリビューション事業

事業用のソフトウェアやハードウェアを取り扱い、技術ツールをWEB上でスムーズに購入できる環境を構築。

Autodesk Fusionライセンス(https://bizroad-svc.com/fusion360/)

BricsCADライセンス(https://bizroad-svc.com/bricscad-license/)

3Dプリンター専門ショップ「Fab mart（ファブマート）」(https://3d-printer-house.com/shop/)など

これらの事業を通じて、企業のDX推進や人材育成を総合的に支援しています。

■「DX 総合EXPO 2025 秋 東京」の概要

株式会社VOST

株式会社VOSTは、先端技術を活用し、サービス開発や技術者の育成を行う企業です。複雑な技術を広く正しく共有し、ビジネスの創出と向上を目指しています。

事業はコンサルティング、エデュケーション、メディア、HR、ディストリビューションの5分野に渡り、多様なソリューションを提供しています。社会人向けのスキルアップ教育に特化した教育事業に力を入れており、様々な分野のスキルアップ講座を提供しており技術を誰もが利用できる世界を目指しています。