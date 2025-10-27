アップル引越センター 南葛SCと全国スペシャルパートナーとして契約締結

株式会社アップル

株式会社アップル（以下、アップル / 本社：東京都中央区 / 代表取締役社長：文字 放想）は、2025年9月より東京都葛飾区をホームタウンとし関東サッカーリーグ1部に所属するサッカークラブ、南葛SC（Nankatsu Sports Club）と全国スペシャルパートナー契約を締結いたしました。

アップルは、引越しサービスを通じ「引越しを通じて、ひとつでも多くの笑顔を生み出し笑顔溢れる世の中をつくること」 を掲げ、地域社会やスポーツ界との連携を深めて参りました。今回、サッカチームとのパートナーシップにより、さらに多くのファン・地域の皆さまとのつながりを強化いたします。

また2025年11月中旬より南葛SC公認の特別デザイントラックを走行させることとなりました。

このトラックには、南葛SCの象徴である、サッカー漫画『キャプテン翼』の主人公・大空翼くんと、アップルのオリジナルキャラクター「りんごりくん」がデザインされ、地域の皆さまのお引越しを元気にサポートいたします。

トラックデザイン ４タイプ

■ 目的

当社は、「引越しで笑顔に！人生をナナメウエへ↗」を合言葉に、お客さまの新生活を応援しています。

スポーツ＝人と人をつなぐ力、地域との絆を育む力があると信じており、本契約を通じて、より多くの方にアップルの理念とサービスを知っていただくとともに、スポーツ界、地域社会の発展に貢献したいと考えています。

■ 特別デザイントラックの運行について

本契約に伴い、株式会社アップル所有のトラック車両を特別デザイン仕様にラッピングし、南葛SCの象徴である、サッカー漫画『キャプテン翼』の主人公・大空翼くんをあしら特別デザイントラックを走行させます。

運行開始：2025年11月中旬（予定）

走行エリア：主に 一都三県を中心に運行

デザイン内容：南葛SCの象徴である、サッカー漫画『キャプテン翼』の主人公・大空翼くん・当社キャラクター・スローガン 等を組み合わせ

目的：地域での視認性向上、チーム応援・認知向上、当社ブランドの浸透

このトラックは、日常の引越業務で使用する車両として、通常ルートでの走行を行います。

■ 株式会社アップルの概要

株式会社アップルは、引越しのアルバイトを14歳から始めた代表文字が21歳の時に設立した中堅の引越し専業社です。直近では年間６万件を超える引越しを手がけ、創業19年で延べ48万件の実績があります。5人に2人がリピーターです。現在、東京圏を中心に北海道、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡と事業を拡大している。また、労働人口減少など採用が厳しいこの時代において、創業より売上、引越し件数、従業員数ともに毎年成長し続けています。理念を追求する究極の経営手法である「NPS（※１）経営」を実践しており、CS（Customer Satisfaction）、ES（Emplo yee Satisfaction）とも⾮常に高い状態です。引越し×ITで未来を創るべくDX（Digital Transformation）を推進。業界初24時間365日予約可能のWEB予約完結システムや「オリジナル引越しERP（統合基幹業務システム）」を開発し、経営効率化や引越しサービス市場におけるITを用いたイノベーションの創出をしています。



※１ NPSは、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標です。



★引越しＴeｃhとは

ＩＴ技術を使った新たな引越しサービス「引越しＴｅｃｈ（引越し）」。 「引越し」と、技術を意味する「Ｔｅｃｈｎ ｏｌｏｇｙ（テクノロジー）」を組み合わせた造語です





会社名 株式会社アップル

代表者 代表取締役 文字放想

本店所在地 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目5番6号9階

設立 2006年（平成18年）5月24日

資本金 1,000万円

事業内容 引越し業、リサイクル業

URL https://www.apple-hikkoshi.co.jp/

一般貨物運送業務許可事業者番号 No.470006190

関東運輸局/近畿運輸局産業古物商許可番号 東京都公安委員会 第301052008835号