犬と働く、という新しい日常。ペットと出社できるオフィス制度スタート
健康・美容・ペットケアを軸にライフスタイルブランドを展開する株式会社ウェルファーマ（本社：東京都渋谷区／代表取締役：福田一生）は、2025年10月27日、新たに【正社員】および【アルバイト】の採用専用ページを公開しました。
同時に、同社が運営する「ペットと一緒に出社できるオフィス」取り組みも紹介。
“ペットも人も快適に働ける環境づくり”を大切にし、社員の笑顔や企業カルチャーの豊かさへとつなげています。
■ 背景：ペットと共に働くという新しい選択肢
新型コロナ禍で在宅勤務が増え、ペットを飼い始めた家庭も急増しました。
しかし、出社が再開した現在、
「お留守番が長くてかわいそう」「一緒に過ごせる時間が減った」といった声も多く聞かれます。
また、ペットは私たちの人生を豊かにしてくれる存在でありながら、
「日中は職場に連れていけないし、かわいそうだから飼うのを迷っている」という人も少なくありません。
ウェルファーマでは、そんな人たちにも安心してペットと過ごせる環境を届けたいと考え、
“ペットも家族の一員として一緒に過ごせる職場”を目指して、
「ペット同伴出社制度」を導入しました。
■ ペットと一緒に働けるオフィスの取り組み
オフィスには犬たちが自由に過ごせるスペースがあり、
近隣の公園で散歩ができる「お散歩休憩（15分）」も制度化。
ペットを家に残すストレスがなくなり、
社員同士のコミュニケーションも自然に増えるなど、
社内では「雰囲気が明るくなった」「動物がいることで気持ちが和らぐ」と好評です。
代表の福田は次のように語ります。
「ペットは大切な家族です。
私たちは“人とペットのウェルビーイング”を掲げて事業をしています。
だからこそ、働く環境でもその理念を実現したいと考えました。
ペットがそばにいることで、社員の心の健康や笑顔が増える。
それが結果的に、より良い商品やサービスを生むと信じています。」
■ 新しい採用ページについて
ウェルファーマはこれまで、
- 女性のウェルエイジングを支えるフェムケアブランド「fuwari」
- 植物の力を科学するスキンケア「BOTANIQUE」
- シニア世代に寄り添う自然派ケア「香養堂」
- 愛犬・愛猫の健康を支える「M&N’s CBD」
といった多彩なブランドを展開してきました。
女性のためのウェルネスケア fuwari
ペット用CBDオイルM&N's CBD
百年を快適に 香養堂（こうようどう）
植物を科学するBOTANIQUE（ボタニーク）
それらを支えるチーム拡大のため、
このたび【正社員採用ページ】と【アルバイト採用ページ】を開設。
仕事内容・働く環境・福利厚生を写真とともにわかりやすく紹介しています。
■ 募集職種
【正社員】
- 営業サポート＆販促企画
- カスタマサポート
- 商品開発・製造管理（化学系学部卒・薬剤師免許保有者歓迎）
【アルバイト】
- 発送業務アルバイト
- 製造アルバイト（健康食品・スキンケア商品の製造補助）
■ 働く魅力
・ペット連れ出社OK
・健康食品・スキンケア商品、ペット商品の社割あり
・白衣は会社でクリーニング（製造職）
・希望シフト制（アルバイト）
・特別休暇や整体・マッサージ補助など社員向け健康支援制度
小規模チームならではの風通しの良さと、社員一人ひとりの意見が商品や企画に反映されるスピード感も魅力です。
■ 採用ページはこちら
採用トップページ
https://wellpharma.co.jp/company/recruit/
正社員採用ページ
https://wellpharma.co.jp/company/recruit/fulltime/
アルバイト採用ページ
https://wellpharma.co.jp/company/recruit/parttime/
■ 株式会社ウェルファーマについて
ウェルファーマは、「エビデンスベースドのウェルネスケアを通じて、人々の心身の不調を解消し、生涯QOLを最大化する」を理念に掲げ、
医療機関取扱いブランドからペットケアまで、心と身体のウェルビーイングを支えるプロダクトを開発しています。
会社名：株式会社ウェルファーマ
所在地：東京都渋谷区渋谷（2025年12月に品川区大森へ移転予定）
代表者：代表取締役 福田一生
事業内容：健康食品・化粧品・ペットケア商品の企画、製造、販売
公式サイト：https://wellpharma.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社ウェルファーマ 採用担当
メール：recruit@wellpharma.co.jp