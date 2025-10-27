機能別植物性代替卵の開発・販売を行う「UMAMI UNITED株式会社」へ出資

ユナイテッド株式会社

ユナイテッド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 執行役員：早川 与規、証券コード：2497、以下「ユナイテッド」）は、 UMAMI UNITED株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：山崎 寛斗、以下「UMAMI UNITED」、読み：ウマミユナイテッド）へ出資いたしました。

■UMAMI UNITEDの事業について

UMAMI UNITEDは、「ONE TABLEで未来を創る」をミッションに掲げ、植物性代替卵の研究開発・販売に取り組んでいます。卵の持つ複雑な機能を要素ごとに分解・解析した上で、植物性素材を用いて各機能を再現。製菓・製パン・加工食品市場を中心に提供しています。

■ユナイテッドによるUMAMI UNITEDへの出資の背景

昨今の鶏卵供給を取り巻く構造的課題──鳥インフルエンザによる供給不安、気候変動に伴う飼料コスト上昇、アニマルウェルフェアの規制強化等──や卵アレルギー対応、ヴィーガン対応といった個別ニーズにより、代替卵市場は今後世界的に成長していくと見込まれています。

しかし、卵は機能性再現が極めて難しい食材です。卵の持つコク（味の複雑さ）や「熱を加えると固まる（熱凝固性）」「泡立つ（起泡性）」などの機能は、代替素材では十分に再現できず、開発の大きな課題となっています。

UMAMI UNITEDは、卵特有の機能を細分化して分析し、機能単位で最適な素材の組み合わせを設計することで再現性を実現。さらに、顧客ニーズとコストに応じて製品を提供できる独自技術を構築し、用途に応じた最適な代替卵の提供を可能としています。

現在の代替卵市場が、スクランブルエッグなどの「目に見える卵（Visible Egg）」に集中する一方、UMAMI UNITEDは製菓・製パン・ハンバーグの“つなぎ”などの「目に見えない卵（Invisible Egg）」の領域に特化し、機能・価格の両面で明確な差別化を実現しています。今後のグローバル展開にも期待が寄せられている企業です。

UMAMI UNITEDの事業は、ユナイテッドのパーパスである「意志の力を最大化し、社会の善進を加速する。」を体現する事業であるとユナイテッドは考えています。特に、既存インフラや食文化の制約を超えて、新たな食の選択肢を社会に提供するという点においてパーパスとの親和性を感じ、この度出資をいたしました。

■今後の展望

UMAMI UNITEDは今回調達した資金で、独自技術のさらなる深化と確立に加え、量産化に向けた製造拠点の立ち上げや、欧米市場への事業展開を進めていく予定です。研究開発で得られた成果を安定的かつ大規模に供給できる体制に整えることで、食品産業における展開を加速し、世界の食を支えるインフラとなることを目指します。

ユナイテッドとしても、UMAMI UNITEDの事業拡大とさらなる成長に向け支援してまいります。

■ユナイテッド株式会社 投資事業について

ユナイテッドは「意志の力を最大化し、社会の善進を加速する。」をパーパスに掲げ、投資事業、教育事業、人材マッチング事業の3つをコア事業としています。

投資事業においては、インターネットビジネスの黎明期から20年以上に渡って数々のベンチャー・スタートアップ企業に投資を行い、投資先企業の成長・EXITに寄り添ってまいりました。

現在は国内のシード～アーリーステージのベンチャー・スタートアップ企業を主な投資対象としております。投資はすべて自己資金で行っているため、柔軟かつスピーディーな意思決定が可能です。

投資後には、長年の事業運営・投資経験により培った事業・組織運営ノウハウの提供、及び資金調達・EXIT支援等を行っております。

■会社概要

出資先名 ：UMAMI UNITED株式会社

本社所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-16 リードシー渋谷道玄坂5F

設立日 ：2023年10月13日

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 寛斗

事業内容 ：植物性卵の開発・販売 等

URL ：https://jp.umamiunited.com/

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

設立日 ：1998年2月20日

代表者 ：代表取締役社長 兼 執行役員 早川 与規

事業内容 ：投資事業、教育事業、人材マッチング事業、アドテク・コンテンツ事業

URL ：https://united.jp/