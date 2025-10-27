『ランサムウェア対策、まだウイルス対策ソフトだけですか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/acronis-20251112/M1D



■深刻化するランサムウェア被害、もはや他人事ではない

IPA（情報処理推進機構）の「情報セキュリティ10大脅威」においても、ランサムウェアは組織に対する脅威の上位にランクインし続けています。実際、国内外を問わず中小企業や大手企業、公共機関に至るまで幅広く被害が拡大しており、その攻撃手法はAI活用やファイルレス攻撃など巧妙化の一途を辿っています。ウイルス対策ソフトだけではもはや不十分であり、「侵入される前提」の対策と、被害後の迅速な復旧体制が企業の事業継続を左右する時代になっています。





■EDRは必要と感じている、でも踏み出せない企業が多数多くの企業がランサムウェアの脅威を認識しているにもかかわらず、EDRやXDRの導入には「高額」「難しい」「人材がいない」といった理由から二の足を踏んでいます。従来型のウイルス対策ソフトでは検知できないファイルレス攻撃や標的型攻撃が増える中、いまだに旧来のセキュリティに依存している状態は非常に危険です。また、仮に侵入を許した場合の復旧体制も十分とは言えず、結果として事業停止や信頼失墜といった大きな損失につながるケースも少なくありません。限られた予算や人材でも導入・運用できる“現実的な対策”が求められています。■EDR・XDRとバックアップを統合した、現実解としてのサイバープロテクション本セミナーでは、アクロニスが提供するEDR・XDRによる「侵入を前提とした防御」と、バックアップとの統合による「迅速な復旧」を両立させた、実効性の高いサイバープロテクションの全体像をご紹介します。日本語対応の直感的なUI、AIを活用した自動分析と優先度付け、専門人材がいなくても運用できるシンプルさを備え、中小企業でもすぐに導入可能です。さらに、万が一の被害時にはバックアップと復元機能が事業の継続性を支えます。導入コストを抑えつつ、セキュリティ体制を“確かなもの”にするための方法を、デモを交えながら具体的に解説します。■本セミナーは、2025年7月23日（水）に開催したセミナーから、情報をアップデートして開催最新のアクロニス サイバープロテクションソリューションは、より直感的なUIやAI分析の強化、運用負荷の軽減など実践的な改善が加えられています。これにより、専門人材が不足している企業やマルチ拠点、エッジコンピューティングなど運用管理者不在の拠点でも、迅速かつ効果的に「侵入を前提とした防御」と「確実な復旧」を両立できる環境を整えることが可能になりました。さらに、『Acronis サイバー脅威レポート 2025年上半期版』 では、AIを活用した攻撃やファイルレス攻撃の増加、業種を問わないランサムウェア被害の拡大など、最新のトレンドが明らかになっています。本セミナーでは、この最新レポートをもとに、2025年に企業が直面する脅威と、それに対応する現実的な防御・復旧戦略を具体的に解説します。■主催・共催アクロニス・ジャパン株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

