【DX】低額クラウド型マーケティング支援サービス「NeX-Ray」利用者数36,000人突破！

フィシルコム株式会社

この秋、マーケティングミックスモデリング（MMM）のSaaS「NeX-Ray」の登録ユーザー数が約3万6千人を超え、急速な拡大を続けています。この数字は、従来のMMMが持つ「難易度が高い」「専門知識が必須」「導入コストが高額」といった課題を「NeX-Ray」が解決し、より多くのマーケターにとって身近なツールとなったことを示しています。

「NeX-Ray」は、複数のWeb媒体を横断的に評価し、各媒体のパフォーマンスをワンクリックで一元管理できる画期的なサービスです。特に、その圧倒的な利便性と、トライアルから始めやすい価格帯が、これまでMMMに興味はあっても手が出せなかった個人事業主やスタートアップのマーケターに強く支持されています。以前は、専門のコンサルタントを雇い、数百万円をかけて実施する大掛かりなプロジェクトでしたが、「NeX-Ray」はそうした垣根を完全に払いました。

サービスの導入社数が一気に拡大している背景には、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進も大きく関わっています。多くの企業が業務効率化の一環として、勘と経験に頼りがちだったマーケティング分析をデータドリブンな手法へと移行させようとしています。「NeX-Ray」は、そうした企業のニーズに応え、マーケティング部門におけるデータ分析の属人化を解消し、よりスピーディーで精度の高い意思決定を可能にしています。

フィシルコムは、MarTech（マーテック）企業として、これからもユーザーの皆様の声を真摯に受け止め、順次機能アップデートを図っていくことで、サービスの利便性をさらに向上させていく所存です。テクノロジーの力でマーケティングの「負」を解消し、あらゆるビジネスの成長に貢献できるよう、今後も「NeX-Ray」の進化を続けてまいります。

NEX₋RAY :https://www.nex-ray.net/ja

◼️会社紹介

フィシルコム株式会社は、MarTech（マーテック）企業ではありますが、マーケティング以外にもテクノロジーの力で負を解消していく事業を展開していきます。新商品の情報は下記サイトよりお求めください。

https://www.ficilcom.jp/