株式会社アースインフィニティ

株式会社アースインフィニティ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：濱田幸一、証券コード：7692）は、2025年10月14日付で健康保険組合連合会大阪連合会に「健康宣言」を行い、宣言証を取得いたしました。

■ 健康宣言とは

「健康宣言」とは、企業が従業員の健康保持・増進を目的として、組織的に健康づくりに取り組むことを表明する制度です。

一定の基準を満たし成果を上げた企業は、「健康優良企業」として認定を受けることができます。

■ 当社の主な取り組み内容

当社では、従業員が心身ともに健康で働ける職場づくりを目指し、以下の取り組みを推進しています。

・健康診断の100％受診

・メンタル不調者のない職場づくりの推進

・受動喫煙防止対策の実施

・長時間労働者への対応強化

・適切な働き方実現に向けた取り組み

・インフルエンザ予防接種の全額会社負担

これらの取り組みを通じて、社員一人ひとりが安心して働ける環境の整備を進めています。

■ 今後の展望

当社は、社員全員が心身ともに健康でいられる環境づくりを経営の重要課題として位置づけています。

企業理念である「人や仲間が集まり続け 求められ応え続ける会社」の実現に向け、従業員がいきいきと活躍できる職場環境の整備を引き続き推進してまいります。

今後も健康経営を通じて、社会への貢献を果たすとともに、投資家の皆様を含むすべてのステークホルダーのご期待に応えるべく、中長期的な企業成長を目指してまいります。