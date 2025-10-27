『BUYING SHIFT』、G2のCEO兼共同創業者ゴダード氏をはじめとした登壇者が決定

株式会社インフォボックス

株式会社インフォボックス（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：平沼海統）は、2025年11月20日（木）に開催予定のカンファレンス「BUYING SHIFT - 営業と顧客はいかに“共進化”するのか？ -」にて、登壇者が決定したことをお知らせします。

■登壇者

セッション1

その購買は組織変革を起こせるか ── 買い手と売り手の"共創"の条件



徳田 泰幸

NTTドコモビジネス株式会社 ビジネスソリューション本部 事業推進部 グロースマーケティング推進室長

法人営業を15年経験後、新規開拓営業組織の事業戦略担当を経て、2019年にイネーブルメント機能として社内組織であるData.Camp(R)を立ち上げる。2020年から3,500名の大手法人営業部隊のセールス・マーケティング戦略を担当し、2024年7月からはお客様のデータドリブンセールス・マーケティング領域の推進に対するご支援・コンサルティング業務に従事。国内企業全体のイネーブルメントの発展と底上げを目指し、関連イベントにおいても多数講演。著書:『セールス・イネーブルメントの教科書』(イーストプレス) Saleszine連載:『突撃！隣のセールス・イネーブルメント』。



最上 あす美

株式会社カオナビ 執行役員 COO インサイドセールス本部長

ぐるなびでの新規営業、不動産企業での人事経験を経て、2015年株式会社カオナビに入社。独自のセールスモデルを設計・運用し、インサイドセールスの礎を築く。その後、カスタマーサクセスの立ち上げと組織強化に貢献。カスタマーエンゲージメント部門責任者を経て、2024年よりCOOを務める。2025年、インサイドセールス本部長に就任。

セッション2

AIはどのように購買をアップデートするか ── テクノロジー先進国の最前線



Godard Abel

G2.com, Inc. co-founder and CEO

G2（世界最大かつ信頼度の高いソフトウェアマーケットプレイス）共同創業者兼CEO。ThreeKitとLogik.io（ServiceNowに買収）のエグゼクティブ・チェアマンも務める。6度の起業経験を持ち、SteelBrick（Salesforceに買収）やBigMachines（Oracleに買収）を創業。キャリア初期にはMcKinsey & Companyでコンサルタントを務め、NikuのGMとしてIPOおよびCAによる買収に関与。アスペン研究所ヘンリー・クラウン・フェロー。MITとスタンフォード大学で学位を取得。



Kai Mitsushio

G2.com, Inc. partnership team senior manager

G2にて、パートナーシップチームにてシニアマネージャーを務める。米国を中心に数百社の企業に対して、G2および他の主要インテントデータ提供企業のデータ活用支援や、ABM・セールスインテリジェンスプラットフォームの導入支援を行ってきた。米国、日本、その他グローバル拠点での勤務経験を持ち、日系4世のアメリカ人。豊富な海外経験を背景に、グローバルな視点で営業・マーケティング領域の知見を提供する。

セッション3

“買うこと”の哲学 ── 意思決定はどこまで合理的か？どこから情熱・信頼・文化なのか？

朱 喜哲

大阪大学 社会技術共創研究センター 招へい准教授

dentsu inc. Chief Researcher

大阪大学ELSIセンター招へい准教授、株式会社電通チーフ・リサーチ・ディレクターほか。専門はプラグマティズム言語哲学とその思想史。著書に『人類の会話のための哲学』『〈公正〉を乗りこなす』『100分de名著 ローティ『偶然性・アイロニー・連帯』』『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる』など。



磯和 啓雄

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執行役専務 グループCDIO

1990年入行。法人業務・法務・経営企画・人事などに従事した後、リテールマーケティング部・IT戦略室（当時）を部長として立ち上げ。その後、トランザクションバンキング本部長として法人決済の商品・営業企画を指揮。2023年よりグループCDIOとしてSMBCグループのデジタル戦略を牽引。

■ 開催概要

日時：2025年11月20日（木）13:00～18:00（予定）

会場：BaseQ（東京都千代田区有楽町1丁目1-2 東京ミッドタウン日比谷 6F）

形式：オフライン開催

主催：株式会社インフォボックス

来場者数：300名（予定）

参加費：無料（事前登録制）

申込URL：https://buyingshift.info-box.jp/

■ 主催者概要

■株式会社インフォボックスについて

私たちは「ALL-WINNERな世界へ。」をビジョンに掲げ、買い手・売り手双方にとってより良い購買環境を実現するスタートアップです。市場リサーチ・企業リスト作成・決裁者アプローチを一気通貫で実現する営業データプラットフォーム「infobox」を開発・運営・販売しています。

■会社概要

会社名 株式会社インフォボックス

代表者 代表取締役CEO 平沼海統

創業日 2018年7月13日

資本金 19億1,393万6,420円 (資本準備金含む)

所在地 東京都千代田区内神田1-9-12 NTビル1F

事業内容 infoboxの開発・運営・販売

URL https://info-box.jp/corp

【本件に関するお問合せ先】

メールアドレス：marketing@info-box.jp