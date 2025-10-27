〈芥川賞候補作『##NAME##』に続く超快作！〉人気作詞家・児玉雨子が描くノンストップ転売ストーリー『目立った傷や汚れなし』が10月24日発売

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、人気作詞家・小説家の児玉雨子さんによる最新刊『目立った傷や汚れなし』を2025年10月24日に刊行いたしました。

本作は、第169回芥川賞候補作となった『##NAME##』（河出書房新社刊）以来約2年ぶりとなる待望の最新小説です。

★最新作『目立った傷や汚れなし』はノンストップ転売ストーリー！

〈グラフの波形バッキバキ。いい商品選びましたね〉

女性はゆっくりと目を細めた。しずかに、目尻に皺のさざなみが立つ。

〈私たちと電撃しませんか？〉

夫の休職をきっかけに、フリマアプリ「メチャカイ」で小金稼ぎにいそしむ翠（すい）。

ある日立ち寄ったドン・キホーテでスカウトされた、“爆仕入れ・爆せどり”に燃える女たちの〈せどりサークル〉に加入する。あらゆるものの価値を見極める快楽にのめり込む一方、働けないのに浪費する夫・拓実（たくみ）への葛藤を抑えられなくなっていき……。

★著者・児玉雨子さんは、人気作詞家として大活躍中！

作詞家として活躍する児玉雨子さんは、ハロー!プロジェクト、「アイドルタイムプリパラ」、「あんさんぶるスターズ！！」、「ポケモンデー2025記念アニメ」への作詞提供など、続々と話題の作品を手掛けています。

さらにKANEBO新作ルージュのコピー、広告業界専門誌『宣伝会議』表紙＆巻頭特集など、コピーライターとしても大注目！

最新作『目立った傷や汚れなし』は、様々なフィールドでの活動を通じ、現代社会の光と影をつぶさに見つめてきた著者だからこそ描ける、止められない消費の渦で傷つきながら生き延びてゆく女性たちのドラマ。「文藝」2025年秋季号掲載時から話題沸騰のノンストップ転売ストーリーです。

買う女から売る女へ。

資本主義と売る女たちの反乱を問う優れた小説

――渡邊英理（大阪大学教授）

『目立った傷や汚れなし』店頭用POP

★全国書店員の皆さまから熱いレコメンドが続々！

苛烈なコスパ社会を代弁してくれるような、私達の生活に密接した風刺小説。

商品が最終的に行き着く場所の目撃者になったようなラストに、寂寞感がこみ上げました。

――紀伊國屋書店 福岡本店 宗岡敦子さん

モノの価値だけではなく、自分の価値までも問われているような、ヒリヒリとした物語。

――TSUTAYA サンリブ宗像店 渡部知華さん

そもそも無理をすれば友情も愛情も商売も憎まれることになるのは、同じなのかもしれない。

――正和堂書店 猪田みゆきさん

物はいらなくなれば、捨てても、売っても、譲ってもいい。

でも、人間関係は？

――紀伊國屋書店 相模女子大学ブックセンター 藤井亜希さん

物語の中から「私を助けて」と彼女たちの声が聞こえてくるようです。

どこか人ごとに思えない、強烈な印象の残る物語でした。

――未来屋書店 宇品店 森島恵さん

★刊行記念キャンペーン＆イベントが続々開催！

『目立った傷や汚れなし』サイン本作成時の児玉雨子さん（新宿区・河出書房新社にて）

『目立った傷や汚れなし』の刊行を記念して、芳林堂書店 高田馬場店（東京都新宿区）では、「お宛名入りサイン本キャンペーン」を開催中。

指定フォームからオンライン申込をすれば、著者サイン本が必ず手に入る期間限定のスペシャルキャンペーンとなります。ぜひこの機会をお見逃しなく。

【芳林堂書店・キャンペーン情報】

https://www.horindo.co.jp/t20251021/(https://www.horindo.co.jp/t20251021/)

また、2025年11月に横浜、12月には東京都内にて刊行記念イベントを開催いたします。

イベントの詳細は近日中に河出書房新社HP、公式SNSよりお知らせいたします。続報を楽しみにお待ちください！

河出書房新社HP：https://www.kawade.co.jp/(https://www.kawade.co.jp/)

河出書房新社公式Ｘ：https://x.com/Kawade_shobo(https://x.com/Kawade_shobo)

著者紹介

児玉雨子（こだま・あめこ）

作詞家、小説家。明治大学大学院文学研究科修士課程修了。

アイドル、声優、テレビアニメ主題歌を中心に幅広く作詞提供。著書に小説『誰にも奪われたくない/凸撃』、『##NAME##』（第169回芥川賞候補作）、文芸エッセイ『江戸POP道中文字栗毛』。

書誌情報

書名：目立った傷や汚れなし

著者：児玉雨子

仕様：四六判／仮フランス装／160頁

発売日：2025年10月24日

定価：1,870円（本体1,700円）

ISBN：978-4-309-03237-5

装丁：川名潤

URL：

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309032375/