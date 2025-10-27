【こどもの休日の過ごし方】 電車博士キャンプ～豪華寝台特急「北斗星」に泊まろう！編～

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2025年11月23日（日）から11月24日（月）に「電車博士キャンプ～豪華寝台特急「北斗星」に泊まろう！編～(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1480)」を開催します。憧れの寝台特急『北斗星』に実際に宿泊し、鉄道の魅力を体感する特別なキャンプです。車両見学や撮り鉄体験など、電車好きのお子さまにぴったりのプログラムが盛りだくさん。仲間と一緒に“鉄道の旅”を満喫するプログラムにぜひご参加ください。

■おすすめポイント

１．夢の寝台特急『北斗星』に宿泊！

2015年に運行を終了した、青函トンネルを走った夢の寝台特急『北斗星』の本物の寝台車に宿泊します。食事は当時の雰囲気を再現した「食堂車」でいただきます。かつて多くの人の憧れだった特別な列車で過ごす一夜は、鉄道ファンのお子さまにとって一生の思い出になるはずです！

２．ザ・ヒロサワ・シティレールパークで車両見学！

「北斗星」をはじめ、「D51」や「新幹線E224-127」など、貴重な車両が展示されているレールパークを見学します。間近で車両を見たり写真を撮ったりしながら、鉄道の歴史や仕組みを楽しく学びます。

３．自分たちで組み立てる「撮り鉄旅」！

行きの道中では、仲間と相談しながらスケジュールを立て、好きな列車を撮影する「撮り鉄旅」を行います。決められた時間までに目的地へ到着すれば、普通列車に乗り放題！自分たちで旅を組み立てる中で、計画力や協調性を自然に育む学びの体験です。

■電車博士キャンプ～豪華寝台特急「北斗星」に泊まろう！編～ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2025/11/23 (日) ～ 2025/11/24 (月) １泊２日

（申込締切日：2025/11/18(火)）

・対象：小１～中３（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：東京都・茨城県周辺

・交通手段：普通列車利用（東京発）

・旅行代金：【小学生】57,200円 【中学生】68,200円

・旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員 27名（最少催行人員８名）

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1480

■スケジュール

１日目

8：30～9：30 東京発（普通列車）下館



●撮り鉄旅のスケジュール相談

●東京・茨城・埼玉エリアの撮り鉄旅

●決まった時間までに「ザ・ヒロサワ・シティレールパーク」にゴールしよう

●「ザ・ヒロサワ・シティレールパーク」見学

●北斗星に泊まろう！

２日目

●北斗星を満喫しよう！

●東京・茨城・埼玉エリアの撮り鉄旅

●決まった時間までに「鉄道博物館」にゴールしよう

●「鉄道博物館」見学



下館（普通列車）東京着 17：00～18：00

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、冬ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

公式インスタグラム :https://www.instagram.com/schooltourship/?igsh=ZXVlN3pvcDVwdDBw&utm_source=qr#

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：

子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケディング部 長野

ＴＥＬ：03-5996-3701

Email ： riso-pr@tomas.jp