¢ã¥³¥Ê¥ß¥¹¥Ýー¥Ä¿²ê¡ìS¥¢¥«¥Ç¥ßーÀ¾µÜ¹»¢ä 2025Ç¯11·î¡Ö¹ÃÆî¾®³Ø¹» Æþ»îÊó¹ð²ñ¡×¤Î¤´°ÆÆâ
¡ü¡Ö¹ÃÆî¾®³Ø¹» Æþ»îÊó¹ð²ñ¡×³µÍ×
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û
¡¦Ç¯Ãæ»ù¡Ê2020Ç¯£´·î£²Æü～2021Ç¯£´·î£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¡Ë
¡¦£³ºÐ»ù¡Ê2021Ç¯£´·î£²Æü～2022Ç¯£´·î£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¡Ë
¡¦£²ºÐ»ù¡Ê2022Ç¯£´·î£²Æü～2023Ç¯£´·î£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¡Ë
¡ÚÆüÄø¡Û
2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë13¡§30～14¡§30
¡ÚÈñÍÑ¡Û
ÌµÎÁ
¡Ú²ñ¾ì¡Û
¥³¥Ê¥ß¥¹¥Ýー¥Ä¿²ê'S¥¢¥«¥Ç¥ßーÀ¾µÜ¹»
¡ÚÄê°÷¡Û
20Ì¾
¡Ú¹Ö»Õ¡Û
¹ÃÆî¾®³Ø¹» ÌÚÂ¼ÁÔ¹¨ ¶µÍ¡
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Û
¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£0120-281-359¡Ê10:00～18:00¡¿²Ð～ÅÚÍËÆü¡Ë
¢¨ÀèÃå½ç¤Ç¤Î¼õÉÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¤·¤À¤¤¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
https://www.shingakai.co.jp/documents/20251115Anishinomiya.pdf
¡üÁÏÎ©1956Ç¯ Ì¾Ìç¾®³Ø¹»¼õ¸³¡¦ÍÄÃÕ±à¼õ¸³¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢ ¿²ê²ñ¤È¤Ï
¡¡¿²ê²ñ¤ÏÁÏÎ©¤·¤ÆÈ¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤ëÌ¾Ìç¾®³Ø¹»¼õ¸³¡¦ÍÄÃÕ±à¼õ¸³¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÈ¯Ã£¤Ë±þ¤¸¤¿¸Ä¿ÍÊÌ¹ç³Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁÏÂ¤ÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¡×ËÜÊª¤ÎÍÄ»ù¶µ°é¤ÇÌ¾Ìç¹»¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£·ÄØæµÁ½ÎÍÄÃÕ¼Ë¤äÁá°ðÅÄ¼Â¶È½éÅùÉô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æñ´Ø¾®³Ø¹»¡¢ÍÄÃÕ±à¤ØÂ¿¿ô¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¡¢¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¹¤Ë¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¼õ¸³¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Î³«ºÅ¤ä¡¢¼çºÅ¤¹¤ë¥ªー¥×¥óÌÏ»î¤Î¼õ¸³¼Ô¿ô¡¢¶µºà¡¦ÌäÂê½¸¤Î½ÐÈÇÉô¿ô¤ÇNo.£±¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡¢¶È³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¡ü²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò ¿²ê²ñ¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò£³-£´-11 ¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯ÌÜÇò£µF
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÀ¾ ¹îÌï
URL¡§https://www.shingakai.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÍÄÃÕ±à¡¦¾®³Ø¹»¼õ¸³¸þ¤±¤ÎÍÄ»ù¶µ¼¼±¿±Ä¡Ê¿²ê²ñ¡Ë¡¢ÊÝ°é»ÜÀß¡¦³ØÆ¸ÊÝ°é»ÜÀß¤Î±¿±Ä(¿²ê'S¥¯¥é¥ÖÂ÷»ù¡¢¿²ê'S¥¯¥é¥Ö³ØÆ¸¡¢¥³¥Ê¥ß¥¹¥Ýー¥Ä¿²ê'S¥¢¥«¥Ç¥ßー)
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò ¥ê¥½ー¶µ°é¥°¥ëー¥×¡Û
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò»°ÃúÌÜ£±ÈÖ40¹æ
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Å·Ë· ¿¿É§
URL¡§https://www.riso-kyoikugroup.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ÖTOMAS¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Ê³Ø¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¤Î¤Û¤«£¸¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¡¢²ÈÄí¶µ»ÕÇÉ¸¯¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î³Ø½¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢¶µ°éÎ¹¹Ô»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«
