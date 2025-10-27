【徳島市】「ストップ！DV」啓発セミナー　DVとは何か～身近に潜む暴力・虐待を考える～を開催！

徳島市

DVとは何か、背景にあるジェンダーや支配の構造を分かりやすく説明するほか、暴力の長期的な影響やなぜ児童虐待につながるかなどについてもお話します。

[とき]

11月12日（水）14：00～15：30

[講師]

河野和代さん（認定フェミニストカウンセラー 公認心理師）

ウィメンズカウンセリング徳島の代表を務められており、女性のためのカウンセリングを主に行われています。また、 暴力被害者支援、講師活動等も行われていたり、女性のための「居場所カフェ」を開催される等、幅広く女性のために支援を行われています。

[対象]

徳島市在住、在勤、在学で関心のある方ならどなたでも

[定員]

30名(先着。要事前申込。）

[会場]

ふれあい健康館3階 センター会議室（徳島市沖浜東2丁目16番地)

[参加費]

無料

[申し込み方法]

氏名、住所、市外住所の方は会社・学校名、日中連絡の取れる電話番号、メールアドレスを記載の上、郵送、ファックス、電話、メール、又は徳島市HP(https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/machi_keikaku/genderequality/danjo/r7dvseminar.html)掲載の申込フォーム（外部サイト）のいずれかの方法でお申し込みください。

お申込み後キャンセルされる場合は、必ずご連絡をお願いいたします。

[問い合わせ先]

男女共同参画センター

〒770-0834 徳島県徳島市元町1丁目24番地（アミコビル4階）

電話番号：088-624-2611

ファクス：088-624-2612