樫本氏がイメージイラストを担当した、エバース初の全国ツアーは全公演完売御礼！POP UPイベント【エバース×樫本学ヴ展】開催決定！

吉本興業株式会社


エバースの結成10年目を記念して行われた初の全国ツアーの成功を受けて、漫画家・樫本学ヴ氏とのコラボPOP UPイベント「エバース×樫本学ヴ展」を、2025年11月7日(金)～11日(火)まで 渋谷モディ 2階イベントスペースにて開催します。


　佐々木の地元である宮城での凱旋ライブを皮切りに、2025年4月から9月にかけて東京、大阪など全国6か所で行われたツアー「それでも、ワインドアップ」は、全公演完売という盛況のうちに幕を閉じました。


　本イベントでは、エバースファンを公言する


樫本氏の描き下ろしイラストや、今回のために撮り下ろした写真を使用した限定グッズを販売します。


　また、初日の11月7日(金)には結成10周年を振り返るMOOK本『四番、ピッチャー』のお渡し会も実施します。



「それでも、ワインドアップ」全公演完売御礼　エバース×樫本学ヴ展　概要

【会期】　2025年11月7日(金)～11日(火)11:00～20:00　


【会場】　渋谷モディ　2階イベントスペース（東京都渋谷区神南1丁目21-3）


【入場料】　無料



MOOK本「四番、ピッチャー」お渡し会　概要

【日時】2025年11月7日(金)
１.18:00～　２.18:15～　３.18:30～　４.18:45～　５.19:00～　６.19:15～



【会場】


渋谷モディ 2階 イベントスペース（東京都渋谷区神南1丁目21-3）



【ご参加条件】　


11月7日(金)11:00～、「エバース×樫本学ヴ展」会場にてMOOK本「四番、ピッチャー」を購入されたお客様に整理券をお渡しします。


その際に上記の１.～６.の枠いずれかご希望の枠の整理券をお渡しします。



※1冊につき1枚の整理券をお渡しします。


※MOOK本の購入制限はありませんが、整理券のお渡しはおひとり様につき2枚までとなります。


　 例）2冊購入された方は整理券を2枚お渡ししますが、5冊購入されても、整理券は2枚のみのお渡しです。


※整理券を2枚お持ちの場合、同じ枠で2枚のご使用でも、別の枠で1枚ずつの使用でも可能です。



エバース　本人コメント


●佐々木隆史＜左＞


樫本先生には足を向けて寝られません！！



●町田和樹＜右＞


好きな人が好きになってくれました。





＜エバース　プロフィール＞


NSC東京校21期生の佐々木隆史と町田和樹が結成し、2016年4月にデビュー。2024年「ツギクル芸人グランプリ」「第45回ABCお笑いグランプリ」「マイナビLaughter Night」「M-1グランプリ2024」で決勝進出し、「NHK新人お笑い大賞」で自身初タイトルを獲得した。2025年6月に「第46回ABCお笑いグランプリ」で優勝。



樫本学ヴ氏　本人コメント

ただのエバースファンのおじさん漫画家が、初の全国ツアーのイラストを描かせていただいた上に、まさか今回POP UPイベントまで開催していただけるなんて驚きと嬉しさで震えが止まりません！イラストには沢山エバース愛と小ネタを盛り込みました！！


細かいところまでぜひ見てくださいね。


ちなみに一番のお気に入りは東京公演のイラストです！



＜樫本学ヴ　プロフィール＞


1986年第12回藤子不二雄賞受賞。翌年より「コロコロコミック」を中心に多くの漫画を発表。代表作『学級王ヤマザキ』はギャグ漫画として大ヒットとなりアニメ化。またもう一つの代表作『コロッケ！』はストーリー漫画として第48回小学館漫画賞も受賞。その他『ぼくはガリレオ』『キメルのＹＯＹＯ！』なども連載。現在「週刊コロコロコミック」にて掲載の新作漫画を準備中。