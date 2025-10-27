松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、J.D. パワー ジャパンが実施する「J.D. パワー 2025年カスタマーセンターサポート満足度調査(SM)＜金融業界編＞」において、ネット証券部門にて1位を受賞*1しましたので、お知らせいたします。

本調査は、金融業界におけるカスタマーセンターサポートの利用者満足度を調べるもので、金融8業態*2を対象に、「コールセンター」、「オペレーターによるチャットサポート（有人チャット）」、「自動応答によるチャットサポート（チャットボット）」、「メール問い合わせ／問い合わせフォーム」、「FAQ（よくある質問）ページ）」を利用した人を対象に調査を行っております。当社は、ネット証券部門にて、「利用のしやすさ」「説明の丁寧さ／応対の丁寧さ」のファクターで最高評価をいただき、1位を受賞いたしました。

当社では、株式投資における銘柄探し・投資判断をサポートする専門ダイヤル「株の取引相談窓口」をはじめ、夜間も利用できる「FXサポート」「米国株サポート」など、多様なサポートダイヤルを設置しております。また、オペレーターが対応する有人チャットや、24時間365日お客様からの質問に対応する無人チャットの提供など、充実したサポート体制の提供に努めております。

この度の評価を励みに、今後もお客様からのお問い合わせに真摯に取り組み、高品質かつスピーディーにお客様をサポートしてまいります。

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

J.D. パワー プレスリリース

J.D. パワー 2025年カスタマーセンターサポート満足度調査SM＜金融業界編＞：https://japan.jdpower.com/ja/press-releases/2025_Japan_Customer_Center_Support_Satisfaction_Study_Financial_EC

J.D. パワーについて

米国に本社を置くJ.D. パワーは消費者インサイト、アドバイザリーサービス、データと分析における国際的なマーケティングリサーチカンパニーです。ビッグデータや人工知能（AI）、アルゴリズムモデリング機能を活用して消費者行動を捉える先駆者であり、消費者に関する鋭い業界インテリジェンスを提供してきました。J.D. パワーは半世紀以上に渡って、顧客とブランド・製品に関わり続け、主要産業における世界の大手企業から、顧客対応戦略の指針として信頼されています。



以上

※1 J.D. パワー2025年カスタマーセンターサポート満足度調査(SM)＜金融業界編＞において、直近1年以内にネット証券のカスタマーセンターサポートを利用した2,186名からの回答による結果。詳細は下記のURLよりご確認ください。

URL: https://japan.jdpower.com/ja/awards

※2 「全国系銀行」、「ネット銀行」、「対面証券」、「ネット証券」、「生命保険会社」、「代理店系損害保険会社」、「ダイレクト系損害保険会社」、「クレジットカード会社」の8業態。

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会