広島県内企業とスタートアップのマッチングイベント「-ＴＳＵＮＡＧＵ広島- 2025」にファミワンが出展します

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、広島で開催される「-TSUNAGU広島-2025」（主催：ひろぎんホールディングス、株式会社広島ベンチャーキャピタル、株式会社中国新聞社） にて、「人事・研修」ブースへの出展することをお知らせ致します。

《-TSUNAGU広島-2025イベントサイト》 https://tsunagu-hiroshima.chugoku-np.co.jp/

「-TSUNAGU広島-2025」は、広島県内を中心とした事業者と国内外のスタートアップを「マッチング＝つなぐ」する大型イベントです。昨年11月に初めて開催され、約3,400名が来場し、多くの商談が行われました。本イベントは今年2回目の開催となります。

世界に誇る広島の各産業を次世代へつなぐためには、新たな技術・サービスの革新が不可欠です。日本には、技術・サービスを革新させるスタートアップがたくさん存在します。当イベントでは、地元金融機関、メディア、VC、協賛・協力企業や団体が主体となり、オープンイノベーションについてのセミナーや事例紹介、個別商談など、事業者とスタートアップを「つなぐ」場が提供され、事業やサービスの新たな価値やビジネスチャンスを創出するものになっております。

ファミワンはこのイベントの「人事・研修」のブースに出展いたします。ぜひ、この機会に当イベントに参加し、弊社ブースへお立ち寄りください。

■イベント開催概要

【名称】Hiroshima Open Innovation Conference「-TSUNAGU 広島-2025」

【日時】2025 年 11 月 5 日（水）10:00～17:00、 6 日（木）10:00～17:00

【会場】広島県立総合体育館 広島グリーンアリーナ（大アリーナ、大会議室）

【出展】広島県を含む国内外スタートアップ約１２８社（予定）

【申込】https://tsunagu-hiroshima.chugoku-np.co.jp/

【対象】 ～こんな方におすすめです～

・新規事業にチャレンジしたい、新商品・サービスを開発したい

・業務プロセスやバックオフィスを改善して生産性を向上したい

・AI、IoT等のデータを活用し、ビジネスに生かしたい

・人材育成、人事改革に取り組みたい

・DXやデジタル化を実践したい

・事業提携、資本提携、M&Aを検討したい

・イノベーションの刺激を浴びたい

■主催者によるイベント開催経緯

広島県の産業は「ものづくり」を軸として、造船、鉄鋼、自動車などの重工業から、建設業、卸売業、医療、福祉、食品、観光などバランスの取れた層の厚い産業群が形成されています。一方で、県内企業においては、労働人口減少に伴う生産性向上や環境に配慮した事業運営への取り組みなど、今後の産業構造の変化を見据えた新事業開発、ビジネスモデル変革が必要となることが予想されます。

共催３社は、広島県内企業と国内外の有望なスタートアップをつなぎ、オープンイノベーション（事業共創）を促進させ新たなビジネスや価値を創出することを目的とし、昨年2024年11月19日、20日に、Hiroshima Open Innovation Conference「-TSUNAGU 広島-2024」を開催しました。2025年においても、この取り組みをより推進していくため、第2回目となるイベントを開催いたします。

【本件に関するお問い合わせ先】

-TSUNAGU広島- 2025運営事務局（中国新聞社 地域ビジネス局内）

TEL(082）236-2211（平日9:30～17:30）

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



