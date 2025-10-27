品川リフラが11月2日（日）JR湯本駅前開催の「湯の街学園祭」に参加します

品川リフラ株式会社

品川リフラ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤原 弘之、以下「当社」）は、2025年11月2日(日)に開催される湯の街学園祭（福島県いわき市、JR湯本駅周辺）に参加します。

当日は、品川リフラのコーポレートキャラクター「リフラくん(R)」と写真が撮れる2ショット撮影会、「リフラくん(R)」グッズが貰えるスタンプラリー、「リフラくん(R)」の石膏像ペイントができるワークショップなどを開催します。

参加の背景

当社は2025年10月に創業150周年を迎えた、耐火物を主業とするセラミックスカンパニーです。お客様のニーズや操業条件に応じて各種セラミックス製品の開発・設計から、製造・販売、さらには施工やアフターサービスに至るまで、セラミックス技術で最適なソリューションを提供しています。全国8箇所に生産拠点および技術研究所を有し、そのうちの1つがいわき市に所在する湯本工場です。いわき市およびいわき湯本地区とは深い関わりを持ち、1895年に現在のいわき市小名浜に工場を設立して以来、約130年にわたり、拠点を移しつつも同市内で事業を継続しています。かつては現在のJR湯本駅前に工場を構え、同時に炭砿経営を行っていたこともありました。

いわき湯本で長らく事業を運営している企業として、地域の皆さまが楽しみながら当社を知っていただく機会を増やし、いわき湯本のさらなる盛り上げに貢献してまいります。

「湯の街学園祭」品川リフラ参加概要

参加日時：2025年11月2日(日) 10：00～16：00

参加場所：JR湯本駅前 品川リフラブース、えきまえステージ

※リフラくん(R)の出演は午後からを予定しております。詳細の時間は当日ブースにてお知らせいたします。

実施コンテンツ

- 「リフラくん(R)」と写真を撮ろう！「2ショット撮影会」会場のえきまえステージにて「リフラくん(R)」と2ショットが撮れる撮影会を行います。当日、品川リフラブースにて撮影会開始時間のご案内と「写真撮影会の参加券」を配布いたします。撮影会への参加は先着15組限定となります。撮影会出演予定のリフラくん(R)イメージ- 歩いて巡ろう！「リフラくん(R)のスタンプラリー」

湯の街学園祭の会場内4箇所に「リフラくん(R)スタンプポイント」を設置。スタンプを全て集めた方には品川リフラブースにてオリジナル景品が当たるガチャガチャに1回ご参加いただけます。本企画は湯の街学園祭会場全体を回遊できる参加型企画です。

ガチャガチャ景品一覧

- 「オリジナルリフラくん(R)」を作ろう！「リフラくん(R)色付けワークショップ」「リフラくん(R)」の石膏像にお好きな色で自由にペイントしていただけるワークショップです。完成した石膏像はそのままお持ち帰りいただけます。お子さまから大人の方までお楽しみいただける、世界に一つだけの「オリジナルリフラくん(R)」が作れるワークショップです。リフラくん(R)ペイント例（左）、ペイント前の石膏像（右）- Xフォローでもらえる！湯の街学園祭限定プレゼントキャンペーン

品川リフラコーポレートキャラクター「リフラくん(R)」のX（旧Twitter）アカウントをフォローしていただいた方に、会場限定「リフラくん(R)オリジナルステッカー」を先着200名様にプレゼントいたします。

品川リフラコーポレートキャラクター「リフラくん(R)」公式Xアカウント

リフラくん | 品川リフラ広報見習い（＠refraccoon）

https://x.com/refraccoon

「リフラくん(R)」について

リフラくん(R)オリジナルステッカー

リフラくん(R)は品川リフラの社内報の企画から誕生したコーポレートキャラクターです。

品川リフラでは、リフラくん(R)を通じた発信を行うことで、耐火物、その他当社事業の認知度の向上を目指しています。

品川リフラ会社概要

キャラクター紹介- 耐火れんがや窯炉に詳しいアライグマの男の子です。- 品川リフラからとったリフラ（REFRA）と、アライグマの英名であるラクーン（RACCOON）が名前の由来となっています。- 体が耐火物で出来ており、熱や火に強い体となっていますが、一方で転ぶと欠けてしまうことがあるので要注意です。- 体の中が窯になっており、お腹でピザが焼けるという噂があります。- みんなの安全を願っており、不安全な行動には厳しい一面もあります。- サウナが大好きですが、すぐに水風呂に飛び込むと体に亀裂が生じることがあるので我慢しています。[表: https://prtimes.jp/data/corp/154526/table/18_1_a38ed60e815edcb663c02bda00a3f3d4.jpg?v=202510271056 ]