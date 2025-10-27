プロモツールの高級業務用アロマディフューザー「セントFORESTII」再販開始

プロモツール株式会社

あらゆる香りとニオイを創るセントテクノロジーカンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役会長：井上賢一、代表取締役社長：緒方健介、以下：当社）は、完売していた高級業務用アロマディフューザー「セントFORESTII」の再販を2025年9月末より開始したことをお知らせします。

高級業務用アロマディフューザーはこちら :https://www.promotool.jp/aroma_business/product/

均一かつ自然に香らせる圧倒的な拡散力で、空間価値とブランド体験向上を支援

「セントFORESTII」は、当社専属調香師チームが開発・監修を手掛けた高級業務用アロマディフューザーです。長年培ってきたセントテクノロジーの粋を集め、香りの質と空間演出力を両立させた設計は、ブランド体験を重視する企業から高い評価を受けています。空間全体に均一かつ自然に香りを届ける圧倒的な拡散力と、環境に溶け込むような静音性により、多様な空間で導入が進んでいます。

また、2025年春には、Wi-Fi接続機能と、カートリッジ交換をよりスムーズに行える挿入部へと改良し、使いやすさを追求しています。

導入実績の広がりと空間ブランディング・香りマーケティングへの定着

「セントFORESTII」は、日本航空のエグゼクティブラウンジをはじめ、ラグジュアリーホテルやスパ施設、高級ショールーム、商業施設など、ブランド体験を重視する多くの企業から選ばれています。 特に近年は、化粧品の店頭マーケティングにおいて、五感に訴えかける香りマーケティングツールとして採用が急増しています。製品の香りを空間に広げることで、ブランドの世界観をより深く伝え、顧客の購買意欲や滞在時間の向上に貢献しています。 このほか、高級クルーズ船やクリニック・オフィス空間など、ブランディングのみならず、ウェルビーイングの視点からも多彩な空間への展開も広がっており、香りの導入が業種を超えて定着しつつあります。

香りの力で社会的価値も高める

化粧品 店頭マーケティングイメージ

香りは、空間の印象形成や記憶の定着、感情の調整に働きかける感性価値の高い要素です。近年では、ウェルビーイングや空間体験の質向上への関心の高まりとともに、香りが社会的な課題解決にも寄与する可能性が注目されています。当社は今後も、香りがもたらす感性価値を活かし、企業や施設のブランド形成や空間体験の質向上を支援するとともに、特に需要が高まる化粧品店頭などのマーケティング領域を含め、空間演出の可能性を広げる香りソリューションを提供してまいります。

「香り空間デザイン」について :https://www.promotool.jp/aroma_business/space_design/

「化粧品マーケティング担当者が知るべき、香りマーケティングの「新常識」」

https://www.promotool.jp/perfumers-atelier/article/044/

プロモツール株式会社について

私たちは日本発のあらゆる香りとニオイを創る「セントテクノロジーカンパニー」です。心地よい空間を演出するアロマから、プロモーションやエンターテイメント、さらには人々の心身の健康をサポートする機能性フレグランスまで、香りに関するあらゆるニーズに応えます。 香りの力で豊かな社会を実現し、セントテクノロジーのリーディングカンパニーとして世界に認められることを目指します。

会社概要

プロモツール株式会社

所在地 ： 東京都文京区本駒込6-5-3ビューネ本駒込5階

代表 ： 代表取締役会長 井上賢一、代表取締役社長 緒方健介

事業内容 ： 香料及び芳香器の製造販売

： (1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

： (2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

： (3)OEM（香料開発及び香水・化粧品の製造・販売/香りグッズ）

： (4)香り見本（アロマテスター）

： (5)香りプロモーション（香りDM等）

： (6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

