にじさんじから「Kuzuha Celebration Goods」「Happy B-day to Kuzuha」グッズが登場！2025年11月8日(土)12時から販売開始！

ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区　代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「Kuzuha Celebration Goods 」「Happy B-day to Kuzuha」グッズを2025年11月8日(土)12時から販売開始いたします。

2025年11月8日(土)12時から「Kuzuha Celebration Goods」「Happy B-day to Kuzuha」グッズの販売決定！



VTuberグループ「にじさんじ」に所属する葛葉のYouTubeチャンネル登録者200万人を記念したグッズ「Kuzuha Celebration Goods」が登場！


さらに！11月の誕生日を記念したグッズの同時販売が決定！



プロモーションビデオをにじさんじ公式YouTubeチャンネルにて公開中！


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WkKK2ItAJyg ]

「Kuzuha Celebration Goods」のグッズラインナップは、タペストリー、缶バッジセット、くるくるアクリルスタンド、ピンズ＆バッグチャームセット、魔物マスコット、ルームライト、魔物カードセット、コレクションホルダーの8種類。



「Happy B-day to Kuzuha」のグッズラインナップは、背景付きアクリルスタンド、アクリルパネル、ランダム缶バッジ、ランダムフォト風カード、缶入りステッカーセット、にじぱぺポーチ、にじぬい/にじぱぺかぶりもの、フレグランス、サーニャグッズセット、スリーブ、大判ラバーマット、パーカーの12種類。






「Kuzuha Celebration Goods 」「Happy B-day to Kuzuha」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2025年11月8日(土)12時から販売を開始いたします。



「Kuzuha Celebration Goods」グッズ紹介





■タペストリー


・価格：3,500円(税込)


・種類：全1種


・サイズ(約)：W515mm×H788mm


・素材：ポリエステル、ナイロン、PVC


※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。





■缶バッジセット


・価格：1,400円(税込)


・種類：全1種(2個セット)


・サイズ(約)：直径57mm


・素材：ブリキ、紙


※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。





■くるくるアクリルスタンド


・価格：1,700円(税込)


・種類：全1種


・サイズ(約)


　回転板：W58mm×H103mm


　フレーム：W89mm×H142mm


　台座：W78mm×H45mm


・素材：アクリル


※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。





■ピンズ＆バッグチャームセット


・価格：5,000円(税込)


・種類：全1種


・サイズ(約)


　バッグチャーム


　 本体：W30mm×H110mm


　 チェーン(金具含む)：全長140mm


　ブローチ：W51mm×H60mm×D14mm


・素材


　バッグチャーム：亜鉛合金、天然石、ポリエステル


　ブローチ：真鍮、ガラス


※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。





■魔物マスコット


・価格：各2,200円(税込)


・種類：全7種


・サイズ(約)


　へーベル石田：W130mm×H50mm×D50mm


　キンタロウ： W55mm×H55mm×D95mm


　ケルベロス：W40mm×H100mm×D130mm


　ナギ：W50mm×H40mm×D160mm


　フライナゲット：W130mm×H120mm×D30mm


　うさじ： W55mm×H95mm×D30mm


　ねご：W110mm×H110mm×D35mm


・素材：ポリエステル


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。





■ルームライト


・価格：6,300円(税込)


・種類：全1種


・サイズ(約)：W350mm×H126mm×D140mm


・素材：シリコーン、ABS樹脂


・電源：単四電池×3本(電池同梱あり)


・調光：三段階(白色)


※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。





■魔物カードセット


・価格：2,000円(税込)


・種類：全1種(カード8枚入り)


・サイズ(約)：W63ｍｍ×H89mm


・素材：紙


※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。





■コレクションホルダー


・価格：3,800円(税込)


・種類：全1種


・サイズ(約)


　本体：W200mm×H220mm×D40mm


　カード：W63mm×H89mm


　ポストカード：W100mm×H148mm


　リフィルは片面4ポケット/両面8ポケット×20枚


　※別売りの「魔物カード」「ランダムフォト風カード」が収まるサイズのポケットです。


・素材：紙、ステンレス金具、ポリプロピレン


※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。



「 Happy B-day to Kuzuha」グッズ紹介





■背景付きアクリルスタンド


・価格：各2,500円(税込)


・種類：全2種


・サイズ(約)


　本体：W93mm×H138mm以内


　背景：Ｗ108mm×H154mm以内


　台座：W107mm×H33mm


　※種類によってサイズが異なります。


・素材：アクリル


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。





■アクリルパネル


・価格：各3,200円(税込)


・種類：全3種


・サイズ(約)：210mm×148mm以内


・素材：アクリル、鉄


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。





■ランダム缶バッジ


・価格：650円(税込)


・種類：全10種ランダム(通常仕様5種＋箔仕様5種)


・サイズ(約)：直径56mm


・素材：紙、ブリキ


※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。





■ランダムフォト風カード


・価格：350円(税込)


・種類：全11種ランダム(通常仕様6種＋箔仕様5種)


・サイズ(約)：W54mm×H86mm


・素材：紙


※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。





■缶入りステッカーセット


・価格：2,600円(税込)


・種類：全1種(8枚入り)


・サイズ(約)


　缶：W108mm×H182mm×D46mm


　ステッカー：W78mm×H61mm以内


　※デザインによってサイズが異なります。


・素材


　缶：ブリキ


　ステッカー：紙


※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。





■にじぱぺポーチ


・価格：2,500円(税込)


・種類：全1種


・サイズ(約)：W90mm×H160mm×D80mm


・素材：PU、PVC、ポリエステル、亜鉛合金、鉄、POM


　※付属の仕切り版を入れてご使用いただくとにじぱぺっとが固定されます。


※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。





■にじぬい/にじぱぺかぶりもの


・価格


　にじぱぺかぶりもの：1,800円(税込)


　にじぬいかぶりもの：2,000円(税込)


・種類：全2種


・サイズ(約)


　にじぬいかぶり：W230mm×H95mm×D85mm


　にじぱぺかぶりもの：W180mm×H65mm×D65mm


・素材：ポリエステル、鉄


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。





■フレグランス


・価格：5,500円(税込)


・種類：全1種


・内容量/サイズ(約)


　フレグランス：100ml


　チャーム：W57mm×H28mm


・素材


　ボトル：ガラス、プラスチック、紙


　チャーム：亜鉛合金


・成分表：エタノール、香料、水、安息香酸デナトニウム


・原産国：日本


※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。





■サーニャグッズセット


・価格：8,500円(税込)


・種類：全1種(バニティポーチ、カードケース、缶バッジ、チェキ風カード)


・サイズ(約)


　バニティポーチ：W190mm×H105mm×D110mm


　カードケース：W105mm×H140mm


　缶バッジ：直径56mm


　チェキ風カード：W54mm×H86mm


・素材


　バニティポーチ：PU、ポリエステル


　カードケース：PU、ポリエステル


　缶バッジ：ブリキ、紙


　チェキ風カード：紙


※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。





■カードスリーブ


・価格：各1,400円(税込)


・種類：全7種


・サイズ(約)：67mm×92mm


・素材：ポリプロピレン、アルミ


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。





■大判ラバーマット


・価格：各3,500円(税込)


・種類：全2種


・サイズ(約)


　本体：約W600×H300mm


　ケース：約W312mm×H60mm×D65mm


・素材


　本体：ポリエステル、ラバー


　ケース：PP、ポリエステル


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。





■オリジナルパーカー


・価格：9,000円(税込)


・種類：1種


・サイズ(約)


　Mサイズ：身丈720mm / 身幅600mm / 肩幅520mm / 袖丈605mm


　フリーサイズ：身丈750mm / 身幅630mm / 肩幅550mm / 袖丈615mm


・素材：綿


※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。



にじさんじオフィシャルストア特典





「Kuzuha Celebration Goods」「Happy B-day to Kuzuha」のタグがついている商品を税込3,000円お買い上げ毎に「特典カード(全9種)」をランダムで1点プレゼントいたします。



サイズ(約)：W70mm×H140mm


素材：紙



※デザインはお選びいただけません。


※1会計 商品合計3,000円(税込)ごとに1枚プレゼントいたします。


※1会計でプレゼントされる特典の最大数は20点までとなります。


※特典の数には限りがございます。特典の在庫がある場合、付与条件を達成時にショッピングカート内に特典が付与されます。また、ご注文完了後はご注文履歴にて付与状況のご確認が可能です。商品のご購入時に特典の在庫が無くなっていた場合には、商品に特典は付与されませんのでご留意ください。



ポップアップストア情報





葛葉のYouTubeチャンネル登録者200万人と誕生日を記念した、「Kuzuha Celebration Goods」「Happy B-day to Kuzuha」のグッズの発売にあわせ、ポップアップストアを開催いたします。



会場での限定動画や来場者に向けての葛葉からのメッセージ、パネル、共通衣装展示等もございますので、ぜひお立ち寄りください。



Kuzuha 2 Million Celebration POPUP詳細情報


開催期間：2025年11月8日(土)～2025年11月24日(月・祝)


開催場所：Six Gallery Harajuku


　　　　　〒150-0001　渋谷区神宮前6-32-1


営業時間：10:00～20:00 ※最終入場19:30



詳細はこちら▼


【公式】Kuzuha 2 Million Celebration POPUP＠原宿（https://x.com/NIJI_dps）



※展示ブースでは全て撮影、録画が可能です。また、SNS等での発信も可能です。


※通行のためのスペース確保にご協力ください。また、待機や座り込み、会場内に長時間留まる等の行為は禁止とさせていただきます。


※SNS等での投稿時には、他のお客様の映り込みにご配慮ください。


※混雑状況により変更・中止となる場合がございます。



イラストレーター



■200万人記念ビジュアル


本田ロアロ 様(https://x.com/v_loAlo)



■デフォルト衣装


石据カチル 様(https://x.com/kachiru_i)



■魔界衣装


雪広うたこ 様(https://x.com/mielelatte)



■学生衣装


夏子 様(https://x.com/blau678)



■中華風衣装


LAM 様(https://x.com/ramdayo1122)



■ヒットマン衣装


AU 様(https://x.com/D__elete)



■サーニャ


赤倉 様(https://x.com/akakura1341)



■ミニキャラ


望月けい 様(https://x.com/key_999)



■魔物カードメインビジュアル(葛葉)


タカヤマトシアキ 様(https://x.com/tata_takayama)



■へーベル石田・へーベル石田(タワー)


黒井ススム 様(https://x.com/Lv01KOKUEN)



■ケルベロス・フライナゲット


ショースケ 様(https://x.com/shosuke0716)



■うさじ・ねご


SENNSU 様(https://x.com/sennsu_)



■キンタロウ・ナギ


塗壁 様(https://x.com/nurikabenuri)



販売概要



・販売開始日時：2025年11月8日(土)12:00～


・発送予定：2025年11月中旬以降


・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア


・販売ページ：


　Kuzuha Celebration Goods：https://shop.nijisanji.jp/TAG_822


　Happy B-day to Kuzuha：https://shop.nijisanji.jp/TAG_823



※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。


※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。


※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。


※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。


「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。


※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。


※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。



また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。


・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app


・Xハッシュタグ：#葛葉200万人 #葛葉誕生日



葛葉 プロフィール





■ ライバー名


葛葉


（くずは / Kuzuha）



■ プロフィール


親の甘い蜜を吸い続けるニートのゲーマー吸血鬼。


見た目にそぐわず我が儘で気まぐれな子供っぽい性格で、すぐ調子に乗る悪い癖がある。


おまけにかなり現金でお金に目がない救いようのないヴァンパイア。



■ 主なリンク一覧


葛葉 YouTube CH：https://www.youtube.com/@Kuzuha


葛葉 X：https://x.com/Vamp_Kuzu


にじさんじ公式HP 葛葉(TALENTSページ)：https://www.nijisanji.jp/talents/l/kuzuha


にじさんじオフィシャルストア 葛葉関連グッズ：https://shop.nijisanji.jp/1042



【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。

＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞
公式サイト：https://www.nijisanji.jp
X：https://x.com/nijisanji_app
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili：https://space.bilibili.com/410484677
にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp
にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs



【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー

ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。

＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp
X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc

■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム
https://www.anycolor.co.jp/contact

■ 本件に関する取材のお申し込み先について
ANYCOLOR株式会社 広報担当
Email：pr@anycolor.co.jp

■ 会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸