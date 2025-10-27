春日部発・トレカサプライメーカー カードの鎧「#サプライサンタプロジェクト」始動

株式会社サニーデイマーケット

#サプライサンタプロジェクトメインビジュアル

■春日部から、全国の子どもたちへ「気持ち」をつなぐ

カードサプライメーカーの株式会社サニーデイマーケット（カードの鎧）（本社：埼玉県春日部市）は、2025年10月26日より、クリスマスに向けたチャリティー企画「#サプライサンタプロジェクト」を開始しました。

この取り組みは、子どもたちを支援する公益財団法人 日本児童養護施設財団(https://leavehome.org/sponsor/?gad_source=1&gad_campaignid=22042873608&gbraid=0AAAAADADtNyDwuSbDzaIrvi8UG6Hsi1sE&gclid=CjwKCAjwjffHBhBuEiwAKMb8pAv-h7d2RRWtnEG0Bx1QKxpI5VdLA1LWgaRV-YiinWRbfmjqhxKE2BoCkacQAvD_BwE)が運営する「あしながサンタ」への賛同のもと実施されるものです。

対象商品「カードの鎧 ハイパードライスリーブ」を1個購入するごとに、50円が「あしながサンタ」へ寄付されます。販売期間は2025年12月7日まで。寄付金は販売個数に応じて、12月10日までに弊社より一括寄付を行い、公式ホームページ、公式Xアカウントにて寄付完了の報告をいたします。

■プロジェクトの背景

春日部を拠点にTCGサプライを製造・販売する株式会社サニーデイマーケット（カードの鎧）は、 「トレーディングカードサプライを通じて、誰もが誰かのサンタクロースになれることを伝えたい」という想いから本プロジェクトを立ち上げました。

サンタクロースからのプレゼントを心待ちにしていたあの時の気持ちを、次の世代へとつないでいく。 このプロジェクトのミッションは、子どもたちに“ワクワク”を届けること。 購入者は“サプライサンタのエージェント”として力を合わせ、ミッション完了を目指します。

■寄付の概要

対象商品：「カードの鎧 ハイパードライスリーブ」64枚・100枚・128枚（64枚×２）・200枚（100枚×２） 全色 (一部店舗では他の商品の場合があります)

購入方法：Amazon(https://www.amazon.co.jp/)・楽天市場(https://www.rakuten.co.jp/sunnydaymkt/)・公式オンラインショップ(https://yoroi-tcgsupply.jp/?srsltid=AfmBOoqHDC-wML-K1Z5_alRa6ZtIGS-xnf_LB_bGMp7u_qrC3NgxRBDR)より

寄付金額：1個につき50円

対象期間：2025年10月26日（日）～12月7日（日）

寄付方法：販売個数に応じ、弊社が一括寄付予定

寄付先：「あしながサンタ」公式サイト https://ashinagasanta.org/donation/(https://ashinagasanta.org/)

アジサイ・ブルーターコイズ・ミント

ほかにも多数のカラーバリエーションをご用意しています

■地域の店舗と連動した取り組み

本プロジェクトには、カードの鎧取扱店舗も賛同しています。

地域から全国へ、“遊びの力で支えるクリスマス”を広げていきます。

CARD Pl＠ce(https://x.com/card_tatsuno?s=21&t=PyxYsfpAl64yKWOPGmdjdA)（兵庫県たつの市）

アソビ舎(https://x.com/asobicationgame?s=21&t=PyxYsfpAl64yKWOPGmdjdA)（滋賀県野洲市）

トレカダンジョン(https://x.com/tcgdungeon?s=21&t=PyxYsfpAl64yKWOPGmdjdA)（愛知県稲沢市）

トレカビンクス(https://x.com/toreca_binks?s=21&t=PyxYsfpAl64yKWOPGmdjdA)(東京都豊島区)

他順次展開店舗を追加予定

■主催者コメント

普段何気なく使っているカードサプライから、誰かを笑顔にすることができる“やさしい循環”をつくりたいと思い、このプロジェクトを立ち上げました。

地元・春日部から全国のプレイヤーとともに、子どもたちへ笑顔を届けていきます。

（カードの鎧 広報担当）

■購入者には限定壁紙をプレゼント

サプライサンタ公式LINEに登録して、「購入した商品の写真」と合言葉の「サプライサンタ」を送るとプロジェクトの限定壁紙をプレゼントしています。

＃サプライサンタ公式LINEはこちら

▼カードの鎧 最新情報はこちら

公式X（https://x.com/card_yoroi）

株式会社 サニーデイマーケット（カードの鎧）

トレーディングカードサプライブランド「カードの鎧」の企画・開発・卸・販売を展開しています。ホビー製品を通じて人々に“驚きと喜び”を届けることを使命とし、地域社会貢献および持続可能な社会づくりにも積極的に取り組んでいます。