西鉄久留米駅で、「リモートコンサルティングサービス」を活用した旅行商品の販売等に関する実証実験を開始します

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道(株)（本社：福岡市中央区、代表：林田浩一、以下「西鉄」）は、西鉄旅行(株)（本社：福岡市中央区、代表：小柳和彦、以下「西鉄旅行」）と共同で、天神大牟田線 西鉄久留米駅での「リモートコンサルティングサービス」を活用した実証実験を2025年11月10日（月）より開始いたします。

リモートコンサルティングサービスとは、(株)日立製作所、日立チャネルソリューションズ(株)が構想する、インターネットを通じて専門家のアドバイスやサポートをクライアントに届けるサービスです。本実証実験では、西鉄久留米駅構内に設置するブース内において、西鉄旅行が提供する旅行商品に関するご相談、ご予約のサービスを受けることができます。西鉄電車としては駅施設の有効活用、西鉄旅行としてはかつて支店を設けていた西鉄久留米駅でのリモート展開による潜在顧客の獲得などが期待されます。なお、本実証実験では、(株)日立製作所が提供するリモート窓口サービス「汎用デジタル窓口」を採用いたします。

本実証実験を通して、駅における本サービスのニーズを検証するとともに、将来的には様々な企業・自治体と連携したリモートコンサルティングサービスの活用を目指します。西鉄グループでは今後も、多様なパートナーと共創して新たな価値を創出していくとともに、駅施設を有効活用したサービスを展開していくことで、沿線のまちづくりに貢献してまいります。

■ 西鉄久留米駅におけるリモートコンサルティングサービスを活用した実証実験について

【実施期間】

2025年11月10日（月）～2026年1月31日（土）予定

【実施場所】

西鉄久留米駅2階 中央改札外 西側階段付近

【サービス内容】

ハネムーン、クルーズ、海外パック、国内パック、バスハイクなどの旅行相談、予約

※個券（航空券・JR券）の申込は対象外

【対応時間】

平日11：00～17：00 土日祝11：00～16：00

【利用料金】

無料(成約時に、別途旅行代金の決済方法をご案内いたします)

【利用方法】

１.専用予約サイト

（https://outlook.office.com/book/Bookings2020267@NISHITETSU222.onmicrosoft.com/?ismsaljsauthenabled=true）から事前申し込み

※前日までに予約受付／当日予約は可能な限り対応

２.予約受付が完了次第、(ntc.tenjin171@nnr-g.com)から予約確定のメールを送信

３.当日、予約されたお時間に西鉄久留米駅のブースへお越しください。

現地係員がサポートしますので、ブースに入室し、ご相談ください。

＜フロー図＞

※デジ窓…「汎用デジタル窓口」。オンラインでの相談や手続きを可能にする、リモート窓口のサービス。利用者と窓口スタッフがお互いに表情や手元の書類・商品などを見せ合いながらやりとりが可能。利用者は各サービスの窓口に行かなくても、身近な既存拠点から対面相談と同じようにコミュニケーションを取れることから、全国でも様々な分野で展開されている。

参考：(株)日立製作所Webサイト（https://www.hitachi.co.jp/app/digital_helpdesk/）

【決済方法】

クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済（旅行品予約時に別途メールでご案内）

【協力会社】

(株)日立製作所

（参考） 西鉄旅行株式会社について

【所在地】

福岡市中央区薬院三丁目16番26号 西鉄薬院ビル

【設立】

1954年11月

【代表者】

取締役社長 小柳 和彦

【資本金】

100百万円※

【従業員】

287名※

【営業所数】

19ヶ所※

【公式サイト】 https://www.nishitetsutravel.jp/

※2025年4月1日現在