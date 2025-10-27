ME-Qの「オリジナル電池式LEDキャンドル3点セット」が登場！火を使わず安全に癒しの灯りを演出（2025/10/27）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、オリジナルプリントグッズを1個から作れるサービスを展開しています。この度、新商品として「オリジナル電池式LEDキャンドル3点セット」の販売を開始しました。

本商品は、火を使わず電池で灯る安全なLEDキャンドル。お子様やペットがいるご家庭でも安心して使用でき、やさしく揺らめく光が空間を柔らかく包み込みます。



表面には本物のロウを使用しており、まるで本物のキャンドルのような高級感ある質感を再現。S・M・Lの3サイズがセットになっているため、リビングや寝室、店舗ディスプレイなど、さまざまなシーンに合わせてレイアウトできます。

さらに、お客様のデザインをA4サイズの水転写シールに印刷してお届けするため、自分だけのオリジナルキャンドルを作ることが可能。名入れギフトやノベルティ制作にもおすすめです。

火を使わず、コードレスでどこでも使える「癒しの灯り」を、ぜひお楽しみください。

▽ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

▽オリジナル電池式LEDキャンドル3点セット

https://www.me-q.jp/topic/led-candle-set

【商品の特徴】

◆ 火を使わない安全設計で安心して使える

電池式LEDだから火の取り扱いが不要。火傷や火事の心配がなく、小さなお子様やペットのいる家庭でも安心して使用できます。

◆ 本物のロウを使用した高級感あるリアル質感

表面に本物のロウを採用。見た目も手触りも本格的で、灯りをともせばまるで本物の炎のようにゆらめく癒しの光を楽しめます。

◆ A4水転写シールでオリジナルデザインを再現

お好きなデザインをA4サイズの水転写シールに高品質印刷。転写するだけで自分だけのキャンドルライトが完成します。名入れやギフト、ノベルティにも最適。

◆ コードレスでどこでも使える便利さ

電池式・コードレス仕様なのでコンセント不要。寝室、リビング、店舗など、場所を選ばず自由にレイアウトが可能です。

◆ S・M・Lの3点セットで空間演出の幅が広がる

サイズの異なる3点がセットになっており、並べて使うことで立体感のある空間を演出。インテリアライトとしても抜群の存在感です。

▽オリジナル電池式LEDキャンドル3点セット

https://www.me-q.jp/topic/led-candle-set

この新商品を活用して、あなただけの癒しの灯りをぜひ体験してみてください。

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

ショップ情報

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]

ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=h04NPDrs_7A ]

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

代表者：代表取締役社長 南條 康司

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225