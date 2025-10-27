1回の充電で最大1000km走れる″パンクしない電動アシスト自転車″「rafoot (ラフート)」に新色ブラック登場！11月1日より全国のビックカメラ、コジマ×ビックカメラにて先行発売
2025年5月に発表の“1充電1,000km※＆絶対にパンクしない”電動自転車で話題を呼んだ「rafoot」に、待望の新色BLACK登場！※最大1,000kmはエコモード時。ハイモード時は75km。
新色「ブラック」
樹脂製バスケット
リアキャリア
26×2.0 エアレスワイドタイヤ
取手つきサドル
Yellow
Blue Gray
クールな新色「ブラック」登場！
1回の充電で最大1,000kmのアシスト走行を実現する"パンクしない電動アシスト自転車"「rafoot 26」にクールな新色「ブラック」が登場。現行のYellow、Blue Grayに加わるブラックは、落ち着きのあるシンプルなデザイン。
2025年11月1日より全国の「ビックカメラ(https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/index.jsp)」および「コジマ×ビックカメラ(https://www.kojima.net/shop/shoplist/index.html)」自転車取り扱い各店にて新色「ブラック」の先行発売を開始。
※お取り扱い店につきましてはお近くの店舗までお問い合わせください。
※車両スペック・価格・機能は従来モデルと同一です。
rafootについて :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000162663.html
2025年5月の配信で大きな話題を呼んだrafoot
最大10,000km走行を実現する回生電動アシストシステムFEREMO
絶対にパンクしない！CHACLEのエアレスタイヤ搭載。
仕様
取扱店舗
全国の「ビックカメラ(https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/index.jsp)」および「コジマ×ビックカメラ(https://www.kojima.net/shop/shoplist/index.html)」自転車取り扱い各店。
※詳しくはお近くの店舗までお問い合わせください。
製品情報
ブランド : CHACLE
製 品 名 ：rafoot 20（ラフート20）
価 格 ：\198,000（税別） \217,800(税込)
主な特長
- 太陽誘電「FEREMO(TM)」回生システム搭載（ブレーキや惰性走行中に発電し、長距離走行を実現）
- エネルギー消費・CO2排出を低減
- 1回の充電で最大1,000km（※最大1,000kmはエコモード時。ハイモード時は75km）走行可能。充電の手間を低減。
- 下り坂でのオーバースピード抑制で安心・安全な走行
- エアレスタイヤ搭載（空気不要・パンクしない次世代エアレスタイヤ）
※「FEREMO」は日本およびその他の国における太陽誘電株式会社の登録商標または商標です。
公式サイト
太陽誘電 回生電動アシストシステムFEREMO
https://www.yuden.co.jp/jp/product/solutions/regenerative_assist/
CHACLEブランドサイト
https://chacle.jp