「つなぐグランドフェア２０２５」結果のご報告

ユアサ商事株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：田村 博之）は、販売先様の会である「やまずみ会」様、仕入先様の会である「炭協会」様とともに、２０２５年７月から９月までの期間に、関東、東北、中部、九州、関西の５か所において展示会「 つなぐグランドフェア２０２５」を実施いたしました。ご来場いただきました５４,１９６名の皆さま、並びにご支援・ご協力をいただきました関係各位の皆さまに心より御礼申し上げます。

以下、結果のご報告をいたします。

(グランドフェアの様子)

今回のグランドフェアでは、「モノづくり」「すまいづくり」「環境づくり」「まちづくり」の各分野において、労働生産性の向上、エネルギーコスト削減、ＢＣＰ・危機管理など多様な社会課題を解決するイノベーションをご提案しました。

また、新たにテーマゾーンへ設置した「ＡＩナビゲーション」では、生成ＡＩがご来場者様一人一人の課題に合わせてソリューションをご提案し、これまでにない新しいブース体験として大きな注目を集めました。

各会場では、３００社を超えるメーカーの最新商品・最新技術、当社グループが取引先とともに展開する最新ソリューションの実演、現場で役立つセミナーなど、各地域でご来場の皆さまから大変ご好評をいただきました。

会場の様子は、公式ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ(https://www.facebook.com/people/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2/61576755226138/)、ＹｏｕＴｕｂｅ(https://www.youtube.com/channel/UCAAXNWBhK2R1xR7W5ZCAJ0w)）でもご覧いただけます。ぜひ、当日の活気を改めてご体感ください。

ＦａｃｅｂｏｏｋＹｏｕＴｕｂｅ

次回以降のグランドフェアにつきましても、変わらぬご支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

《本件に関するお問合せ先》

ユアサ商事株式会社 総合企画部広報グループ TEL:03-6369-1133 E-mail: souki@yuasa.co.jp