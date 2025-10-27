東浦和駅前でクリスマスイルミネーションを点灯します

さいたま市

「区民の皆様が心安らかに暮らせるように」との願いを込めて、令和7年11月8日（土） からJR東浦和駅前をクリスマスイルミネーションで明るく彩ります。

点灯初日に、点灯式を開催します。点灯式ではdance studio eggによるダンス・さいたま市消防音楽隊による演奏で会場を盛り上げます。

是非、お立ち寄りください。

点灯式

日時：令和7年11月8日（土）16時30分から17時30分まで ※雨天の場合は中止

会場：JR東浦和駅前広場

演目：dance studio eggによるダンス・さいたま市消防音楽隊による演奏

クリスマスイルミネーション

点灯期間：令和7年11月8日(土)から令和7年12月25日(木) まで

場所：JR東浦和駅前 バスロータリー

点灯時間：17時から25時まで

主催・共催・協力

主催：東浦和駅前クリスマスイルミネーション実行委員会

共催：東浦和大通り商店会、東浦和中央商店会、さいたま市緑区

協力：さいたま市PTA協議会緑区連合会、JR東浦和駅、浦和東交通安全協会

特別協賛・一般協賛

特別協賛：株式会社生きいき、株式会社A-LINE、光彩セレモ、さいたま商工会議所、だいそう訪問看護リハビリステーション東浦和

一般協賛：イズミ石油株式会社、川口信用金庫、埼玉縣信用金庫、さいたま市浦和商店会連合会、埼玉りそな銀行、株式会社澤利喜商店、株式会社ソウケン、dance studio egg、東和病院、はやしクリニック、有限会社東浦和パーキング、Lifit GYM （五十音順・敬称略）

問い合わせ先

さいたま市緑区コミュニティ課

電話：048-712-1131

