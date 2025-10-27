リゾートトラスト×ラクサス、ブランドバッグシェアリングサービス「バッグシェア by リゾートトラスト」10月27日より提供開始

ラクサス・テクノロジーズ株式会社

ブランドバッグのシェアリングサービス「Laxus（ラクサス）」を展開するラクサス・テクノロジーズ株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役 社長執行役員：高橋 啓介、以下「当社」）は、リゾートトラスト株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：伏見 有貴、以下「リゾートトラスト社」）と基本合意を締結し、準備を進めてまいりました。このたび、両社の協業により誕生したブランドバッグのシェアリングサービス「BagShare by resorttrust（バッグシェア by リゾートトラスト）」を、2025年10月27日より提供開始いたします。

2025年10月、「リゾートトラスト オンラインショップ」はグランドオープンから2周年を迎えます。この節目に合わせて、バッグを通じて上質なライフスタイルを提案する新たな取り組みとして、特別なひとときも、何気ない日常も、心地よく輝かせる体験をお届けいたします。

◼︎ 「なぜ今、バッグシェアか？」富裕層会員のニーズに応える協業

リゾートトラスト社は、「ご一緒します、いい人生」をグループのアイデンティティとして、会員制リゾート事業を中核に、ホテル・レストラン、ゴルフ、メディカル・シニアライフ事業など多角的なサービスを展開しています。会員数は20万人を超え、会員制リゾートクラブ業界において確固たる地位を確立し、人生を豊かに楽しむ会員のライフステージに寄り添ってきました。

一方、当社は、ブランドバッグシェアリングサービスを展開し、数万点に及ぶ高品質なブランドバッグコレクションと、独自のシェアリングプラットフォーム「ShaaS（Sharing as a Service）」の提供を通じて、「持たない贅沢」を提案し、サステナブルで上質なファッション体験を実現しています。

今回の協業は、平均年齢60歳前後、富裕層を中心とした会員が、旅や健康、文化的体験を大切にされ、ライフスタイル全般にわたる上質な価値を求めていることに着目したものです。当社の持つ強固な供給体制とオペレーションノウハウを活用することで、「旅先での装い」から「日常の外出」まで自由にファッションを楽しめる新たな選択肢をお届けいたします。

◼︎ 持たない贅沢「バッグシェア by リゾートトラスト」の魅力と、両社の強み

本協業を通じて、当社は、ブランドバッグのシェアリングプラットフォーム「ShaaS」をOEM形式でリゾートトラスト社に提供します。シェアリング・販売・メンテナンス・アプリ運営といった機能を一体化し、短期間でのサービス立ち上げを実現しました。

（サービス概要）

豊富なラインナップの中から、エルメスやシャネル、ヴィトンなど人気ブランドの最新モデルや定番アイテムを自由に選ぶことができます。専門のバイヤー・鑑定士が厳選し、万全のメンテナンスを施した高品質なバッグのみを提供しています。利用シーンに応じてバッグを気軽に入れ替えられる利便性も備えており、「持たない贅沢」という新しい価値観を体現します。これにより、特別なひとときも、何気ない日常も、心地よく輝かせる新しい体験としてお届けいたします。

サービス名：BagShare by resorttrust（バッグシェア by リゾートトラスト）

サービス開始日： 2025年10月27日（月）

サービスURL：https://laxus.co/bagshare_rt?p0=1shn9pfv&p1=press251027(https://laxus.co/bagshare_rt?p0=1shn9pfv&p1=press251027)

リゾートトラスト会員限定のご利用特典

「バッグシェア by リゾートトラスト」をご利用の方には、毎月のご利用ごとに リゾートトラストオンラインショップで使える1,000円分のクーポンをプレゼントいたします。リゾートトラストオンラインショップでは、ホテルオリジナルのスイーツやアロマグッズ、コスメなど、“癒やしの時間”をご自宅でお楽しみいただけるアイテムを取り揃えています。お気に入りのバッグを楽しむ時間とともに、暮らしの中に心地よい上質さをプラスする特別な優待です。日常のひとときを、より豊かに、よりやさしく輝かせる体験を、ぜひこの機会にご堪能ください。

（両者の役割）

ラクサス

- ブランドバッグのシェアリングプラットフォーム「ShaaS」の提供- バッグ管理・物流・カスタマーサポートの運営

リゾートトラスト社

◼︎ 所有から利用へ。循環型消費で「一生涯の豊かさ」をサポート

- 会員ネットワークを活用したサービス展開- 既存事業に新たな付加価値を創出

今後は、ライフステージや趣味・嗜好に合わせた、よりきめ細やかなサービス提供を進めていきます。バッグのシェアリングにとどまらず、ライフスタイル全般に合わせた提案やイベントとの連動など、よりパーソナライズされた体験価値の提供を目指します。

「持たない贅沢」という新しい価値観を通じて、所有に縛られない上質なライフスタイルを提案し、人生に寄り添う新しい体験価値を創造・拡充いたします。

加えて、両社は循環型消費の価値観を共有する取り組みを進め、環境にも配慮したサステナブルなサービスの拡充を視野に入れています。お客様の一生涯にわたって寄り添うサービスとして、日常から特別な場面まで、幅広いライフシーンに合わせたブランドバッグ体験を提供してまいります。

会社概要

会社名：リゾートトラスト株式会社

本社：名古屋市中区東桜2-18-31

設立：1973年4月

代表者：代表取締役 社長執行役員 伏見 有貴 COO

HP：https://www.resorttrust.co.jp/

会社名：ラクサス・テクノロジーズ株式会社

広島本社：広島市中区中町8-18 広島クリスタルプラザ 14F

設立：2006年8月31日

資本金：16億7049万4430円

上場：東証グロース

事業内容：バッグシェアリングサービス「ラクサス」運営

代表者：代表取締役 社長執行役員 高橋 啓介

サービスサイト：https://laxus.co/?adv=pr20251027resorttrust

コーポレートサイト：https://corp.laxus.co/?adv=pr20251027resorttrust

（ラクサスについて）

「ラクサス」は、ラグジュアリーブランドのバッグ専門のシェアリングサービスです。品揃えにはエルメス・ヴィトン・シャネルなど60ブランドのバッグが揃っており、全てのバッグは交換自由で定額使い放題でご利用いただけます。さらに、気に入ったバッグは購入することもできます。私たちは、ファッションを愛する全ての人々と共に、「地球に優しく」「ファッションを楽しむ」世界を共創するために、シェアリングエコノミーをリードするリーディングカンパニーとして事業を展開しています。