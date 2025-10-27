16万人を動員した体験型展覧会「行方不明展」が「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」にて「ACCブロンズ」を受賞！

株式会社テレビ東京ホールディングス

株式会社テレビ東京（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉次弘志）が株式会社 闇（本社：東京都港区、代表取締役CEO：荒井丈介）、株式会社ローソンエンタテインメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野口透）と共同で企画・制作した展覧会「行方不明展」が、一般社団法人ACCが主催する「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」のブランデッド・コミュニケーション部門 Bカテゴリーにおいて、「ACCブロンズ」を受賞しました。

「行方不明展」とは

「行方不明展」は、行方不明をテーマにした貼り紙や遺留品、映像、都市伝説など架空の痕跡を集めた新しい体験型展示イベントです。SNSを中心に大きな話題となり、2024年夏の東京を皮切りに、名古屋、大阪で開催され、合計で約16万人が来場しました。現在は札幌市のサッポロファクトリーで開催中です（11月24日まで）。関連書籍は、展覧会書籍としては異例の重版を重ね、第5刷を記録しています。

※すべての展示はフィクションです

インターネットを中心に活動する気鋭のホラー作家・梨氏、『このテープもってないですか？』『TXQ FICTION イシナガキクエを探しています』『魔法少女山田』などモキュメンタリー番組を手掛けるテレビ東京・大森時生プロデューサー、そしてホラーエンターテインメントカンパニー「株式会社 闇」がタッグを組み、企画・制作した展示会です。





ACC TOKYO CREATIVITY AWARDSとは



「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」は、一般社団法人ACC(All Japan Confederation of Creativity)が1961年に設立した「ACC CM FESTIVAL」を前身とし、テレビ、ラジオCMをはじめ、あらゆる領域におけるクリエイティビティを対象とした、国内で最も規模が大きく、権威のあるクリエイティブアワードの一つです。



今回受賞した「ブランデッド・コミュニケーション部門 Bカテゴリー（ソーシャルインフルーエンス）」は、ブランデッド・コミュニケーション（広告/キャンペーン/ブランデッド・コンテンツ）を対象とし、ソーシャルメディアやデジタル上のコンテンツにおける優れたクリエイティビティ、美しい設計、拡散力、そしてコミュニケーションの質を表彰するものです。





受賞結果

・受賞部門： ブランデッド・コミュニケーション部門 Bカテゴリー（ソーシャルインフルーエンス）

・賞： ACCブロンズ

・作品名： 行方不明展

・広告主（主催）： 株式会社闇、株式会社テレビ東京、株式会社ローソンエンタテインメント



＊「行方不明展」開催概要

東京会場 期間：2024年7月19日（金）～9月1日（日）

場所：三越前 福島ビル（東京都中央区日本橋室町1-5-3）

その他：名古屋：2024年2月14日（金）～3月30日（日）

大阪：2025年7月25日（金）～10月4日（土）

札幌：2025年10月11日（土）～11月24日（月・休）

コメント

梨

樫村政則氏が『完全失踪マニュアル』を発表してから30年が、Frank M. Ahearn氏とEileen C. Horan氏が『How to Disappear: Erase Your Digital Footprint, Leave False Trails, and Vanish without a Trace （失踪の方法：デジタルの足跡を消し、偽の痕跡を残し、完全に姿を消す方法）』を発表してから15年が経ちました。世界は、それほど簡単には変わらないようです。





頓花聖太郎（株式会社闇）

例えば5年前であれば、このようなテーマがこれほど多くの方に受け入れられ、評価されることはなかったでしょう。近年、“不穏な感情を文化的に楽しむ”土壌が確実に育ってきたことを実感すると共に、本展を通じてその流れをさらに推進できたことを嬉しく思います。世界に多くのワンダーが満ちていきますように。





大森時生（株式会社テレビ東京）

行方不明展は「ここではないどこかへ」という極めて個人的な感情から生まれています。それは、現実の中でふと感じる微かな欠落への名付けの試みでした。それがACCという形で評価をいただけたことは、非常に感慨深いです。関わってくださったすべての方、そして来場者の方々に、心から感謝いたします。





