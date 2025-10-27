「クールジャパンDXサミット2025」、第八弾登壇者を発表#CJDX2025

Vpon JAPAN株式会社

クールジャパンDXサミット実行委員会（運営事務局：Vpon、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：篠原 好孝）は、2025年11月21日（金）に開催する「クールジャパンDXサミット2025」の第八弾、豪華登壇者をご紹介します。

CJDXサミット2025公式サイト :https://cool-japan-dx-summit.com/

クールジャパンDXサミット開催の目的

累計参加4,500名を超える日本最大級のクールジャパン×DXイベント”クールジャパンDXサミット”では、日本の歴史・文化、IP・コンテンツ、ファッション・ビューティ、観光資源など、クールジャパンな魅力をデジタルの力でさらに発信・強化するため、各業界の有識者の事例や共有される課題を通じてノウハウを皆さんに提供します。

海外現地展開かインバウンドかを問わず、グローバル市場の拡大を目指す企業や、デジタル変革に挑むリーダーたちが集い、業界を超えたオールジャパンの取り組みを生み出すきっかけとなるカンファレンスです。

クールジャパンDXサミット2025開催概要

- 開催日：2025年11月21日（金）

- 開催方法：会場開催（後日オンライン配信イベントを開催予定）

- 開催会場：TODA HALL＆CONFERENCE TOKYO（東京都中央区京橋）

- 主催：クールジャパンDXサミット実行委員会

- 運営事務局：Vpon

【第八弾】登壇者

参加申し込みはこちら :https://cool-japan-dx-summit.com/buy-tickets/【間も無く終了！】10月31日（金）までにお申し込みいただいた方は、早期割引価格にてご参加いただけます。

合同会社 波の上商店 代表

箕輪 厚介 氏

幻冬舎編集者 早稲田大学卒業後、双葉社に入社。雑誌「ネオヒルズ・ジャパン」創刊。『たった一人の熱狂』（見城徹）、『逆転の仕事論』（堀江貴文）などの編集を手掛ける。その後、幻冬舎に入社。『空気を読んではいけない』（青木真也）を出版。2017年書籍レーベル「NewsPicks Book」を立ち上げ、編集長に就任。『多動力』（堀江貴文）、『日本再興戦略』（落合陽一）、『動画2.0』明石ガクト、『THE TEAM 5つの法則』麻野耕司、「読者が選ぶビジネス書グランプリ2018」リベラルアーツ部門の第一位『お金2.0』佐藤航陽、2019年に一番売れたビジネス書『メモの魔力』（前田裕二）など次々とベストセラーを出す。自著『死ぬこと以外かすり傷』は累計20万部を突破。2021年『サウナランド』を出版しSaunner of the Yearを受賞。『世界で勝てない日本企業 壊れた同盟』（カルロス・ゴーン）を出版。2022年サウナランド浅草をプロデュースしサウナシュラン2022を受賞。東京・中野の家系ラーメン「箕輪家」をオープン。『死なばもろとも』（ガーシー）を出版。2023年『物語思考』（古川健介）、自著『怪獣人間の手懐け方』と『かすり傷も痛かった』を同時発売。 2024年『仕事の辞め方』（鈴木おさむ）、『国民総株主』（前澤友作）を出版。ラーメン箕輪家鶏西荻窪店がオープン。

参加で得られるメリット！

最先端のトレンドと戦略を学べる

AI×クールジャパン、インバウンド高付加価値化による地域収益の最大化など、2025年以降のトレンドも先取りし、クールジャパン戦略に不可欠なテーマを網羅。「株式会社ニッポン」をどうマーケティングするかという実践的な視点も含めて、明日から使える気付きを得られます。

業界を超えた異業種連携のヒント

食×コンテンツ、音楽×伝統文化、ファッション×インバウンドなど、単一分野では生まれない新しい価値創造のアイデアが満載。異業種コラボレーションの可能性を拡げます。

価値のあるネットワーキング機会

ランチ交流会や懇親会（アフターパーティ）を通じて、自治体・民間企業・スタートアップ・投資家など、多様なステークホルダーとの出会いの場を提供。新規事業やパートナーシップ構築の絶好のチャンスです。事務局も参加者同士の交流機会を積極的にサポートいたします！

実績が証明する価値あるコミュニティ

6年間で累計4,500名超が参加し、全国の自治体・民間企業が連携する、日本最大級のクールジャパン×DXカンファレンスです。

こんな方におすすめ！- クールジャパン関連事業に携わる企業・自治体の方- 海外展開やインバウンド事業を強化したい方- DXによる事業革新を目指す経営者・マーケター- 日本文化を活用した新規事業を検討している方- 業界の垣根を超えたコラボレーションを模索している方- 地域創生やDMO運営に携わる方- AI時代の最先端ビジネスに関心のある方

運営事務局Vponについて

Vponは、アジアをリードするクロスボーダーDX企業です。独自のAI技術とデータを強みに、国境を超えたビジネス成長を支援。日本法人は「日本の魅力で世界を元気に！」をミッションに、インバウンド促進や海外展開を支援するデジタルマーケティングソリューションを提供し、現在200以上の自治体・民間企業と連携しています。

【会社概要】

- 社名：Vpon JAPAN株式会社

- 本社所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目15-7 AMBRE6Ｆ

- 代表取締役社長：篠原 好孝

- 事業内容：独自AI技術によるビッグデータ解析事業、スマートフォン広告プラットフォーム事業、インバウンド・アウトバウンドマーケティング支援事業、DMP構築事業、クールジャパンDXサミット運営事務局、内閣府 クールジャパン官民連携プラットフォーム（CJPF）事務局

- 設立：2014年6月

- Webサイト：https://www.vpon.com/jp/