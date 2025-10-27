OPENREC.tvで、あおぎり高校の公式チャンネル「あおぎり高校のDEEPな課外授業(V)」がスタート！

株式会社OPENREC

株式会社OPENREC（東京都渋谷区、代表取締役:兵頭陽）は、OPENREC.tvにおいて、2025年

10月31日(金)にVTuberグループ・あおぎり高校（株式会社viviON運営）が公式チャンネル

「あおぎり高校のDEEPな課外授業(V)」を開設することをお知らせいたします。

同チャンネルでは、OPENRECだからこそ実現できる「あおぎり高校らしさあふれるコンテンツ」の配信を予定しています。

このチャンネル開設と同時にあおぎり高校公式のDiscordファンサーバーもOPENしますので、ぜひコンテンツとファンサーバーでの交流をあわせてお楽しみください。

チャンネルのメイン番組『DEEPな課外授業(V)』は2026年1月から放送を予定しています。

番組の放送が始まるまでの期間には『DEEPな課外授業(V)』の視聴にあたって知っておくとより楽しめるように、【課外授業】を終えたメンバーとのライブ配信をお届けしていきます。

クリエイター支援サービス・Ci-enで展開している「あおぎり高校の放課後【公式ファンサイト】」と、 OPENREC.tvの「あおぎり高校のDEEPな課外授業(V)」では見られる動画が異なります。

「あおぎり高校の放課後【公式ファンサイト】」入学プランに既に入会しているお客様に対 し、2025年11月～2026年1月限定でOPENRECのサブスクライブ料金が500円お得になるクーポンを配布いたします。この機会にぜひご活用ください！

※チャンネルのOPENは10/31(金) 12:00を予定しております。

※クーポン利用における注意事項は「あおぎり高校」公式HPまたは「あおぎり高校の放課後【公式ファンサイト】」をご覧ください。

・番組ページ：https://www.openrec.tv/user/aogirihighschool(https://www.openrec.tv/404_page)

・サブスク会員ご入会ページ：https://www.openrec.tv/subscription/user/aogirihighschool

・あおぎり高校の放課後【公式ファンサイト】：https://ci-en.net/creator/24401

- あおぎり高校 公式ファンサーバーDiscordにてオープンする「あおぎり高校 公式ファンサーバー」ではあおぎり高校の情報は勿論ファン同士の交流が出来るコンテンツが盛り沢山！サーバーは無料で参加が可能となっており、OPENRECやCi-enの有料会員は特別なチャンネルが閲覧可能に！詳しくはCi-en「あおぎり高校の放課後【公式ファンサイト】」の無料記事をご覧ください。・あおぎり高校公式ファンサーバーがついに始動！：https://ci-en.net/creator/24401/article/16(https://ci-en.net/creator/24401/article/1620671)20671・あおぎり高校の放課後【公式ファンサイト】：https://ci-en.net/creator/24401- 早期サブスク加入者限定キャンペーン

10/31(金)～1/31(土)までの期間に「あおぎり高校のDEEPな課外授業(V)」の生徒会プランにご加入いただいた方に番組オリジナルのステッカーをプレゼント！

ステッカーの他にも継続して生徒会プランにご加入頂いた方には更に豪華なプレゼントも！？ 詳細は「あおぎり高校のDEEPな課外授業(V)」本編にてご案内予定です。

※特待生プランのお客様はキャンペーンの対象外となりますのでご注意ください。

※プレゼント発送先の住所については、あおぎり高校公式Discordサーバーにてお送りする

フォームからご登録ください 。

- 株式会社viviONについて

所在地: 東京都千代田区神田練塀町300番地

代表者: 代表取締役 明石耕作

設立: 2021年10月1日

事業内容: インターネット関連事業、コンテンツ制作事業

企業サイト: https://vivion.jp/

- あおぎり高校について

「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに活動するVTuberグループ。

都内のどこかに存在していて、所属メンバーはおのおのが思い描く理想のスクールライフを送っています。

「あおぎり高校」公式サイト：https://www.aogirihighschool.com/

所属VTuber：音霊魂子、石狩あかり、山黒音玄、栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、春雨麗女、ぷわぷわぽぷら、萌実、月赴ゐぶき、うる虎がーる、八十科むじな (2025年10月時点)

(C) あおぎり高校 / viviON, inc. 2023

- 株式会社OPENREC所在地: 東京都渋谷区代々木1-24‐10 TSビル3階代表者: 代表取締役 兵頭陽設立: 2022年12月28日事業内容: ライブ配信事業企業サイト: https://openrec.co.jp/OPENREC.tv サービスサイト: https://www.openrec.tv/OPENREC公式X：https://x.com/OPENRECお問い合わせはこちら: https://openrec.zendesk.com/hc/ja/requests/new