【最大50％OFF】寝る前も、外出先でも、ケーブルいらず。Amazonスマイルセールで話題沸騰の3in1ワイヤレスモバイルバッテリー
カフェでの作業中、寝る前のベッドの上、出張や旅行中--。
気づけばケーブルが絡まってイライラ…そんな毎日から解放されませんか？
女性に寄り添うスタイリッシュ充電器ブランド RORRY（ローリー） の人気モデル、「3in1ワイヤレスモバイルバッテリー P1(https://amzn.to/47qDyaS)」 が、ただいま Amazonスマイルセール（10/27～11/1）で最大50％OFF！
10000mAhの大容量・1.8cmの薄型ボディに、iPhone・Apple Watch・AirPodsを“ぺたっ”と置くだけで同時急速充電できる最新設計。
通勤カバンにもすっきり入るモバイルバッテリーです。
【製品特徴】
■ ケーブル不要で3台同時ワイヤレス充電
MagSafe対応のマグネット吸着で位置ずれなし。
iPhone・Apple Watch・AirPodsを15W出力で安定急速充電。
■ 10000mAh＆超薄型デザイン
カードサイズのコンパクト設計ながら、
iPhone 2回・Apple Watch 16回分の充電が可能。
■ スタンド一体型＆安全設計
360°回転スマホリング付きで、動画視聴にも最適。
過熱・過電流防止機能＋温度センサー内蔵で安心。
【セール情報】
開催期間：2025年10月27日 22:00 ～ 11月1日 23:59
価格：通常 \5,990 → \2,932（税込）(https://amzn.to/47qDyaS)最大50％OFF！
購入ページ：https://amzn.to/47qDyaS
「もう、ケーブルには戻れない。」
スタイリッシュで快適なワイヤレス充電生活を、この機会にぜひ。
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
※本製品はサンプル提供可能です。
レビュー取材やプレゼントパブリシティなど用途と必要個数をご連絡ください。
株式会社RORRY 広報担当：MOMOKO
メールアドレス：marketing@rorry.com