エヌ・シー・エヌ「非住宅・木造建築フェア2025 関西」に出展 非住宅木造の課題を解決するグループのトータルソリューションを提案
セミナー登壇「木造ラーメンＳＥ構法で実現する木造建築デザインと性能」 大規模木造建築のデザインと性能について講演
株式会社エヌ・シー・エヌ（東京都千代田区、代表取締役社長：田鎖郁男、以下エヌ・シー・エヌ https://www.ncn-se.co.jp/）は、2025年10月30日（木）～10月31日（金）の２日間、インテックス大阪にて開催される「関西 非住宅・木造建築フェア2025」に出展します。
構造設計・環境設計の技術と豊富な実績、構築した全国の施工店ネットワーク、BIM、木材加工技術など、非住宅・木造建築の課題に対し、エヌ・シー・エヌグループが課題全体を包括的に捉え解決策の提案を紹介します。
▲「非住宅・木造建築フェア2025 東京」エヌ・シー・エヌブース
出展社セミナーでは福田浩史（エヌ・シー・エヌ取締役常務執行役員 特建事業部長）が登壇し、大規模木造建築のデザインと性能について解説します。
エヌ・シー・エヌ独自工法である「SE構法」の選択により実現した、非住宅物件の豊富な実例も合わせて紹介します。
https://www.ncn-se.co.jp/news/8201
本件に関するお問合わせ先
■本リリースへのお問い合わせ
株式会社エヌ・シー・エヌ 企画室：木津・石渡
TEL：03-6897-6311（代） mail : press@ncn-se.co.jp
https://www.ncn-se.co.jp/news/8201
