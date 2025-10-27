愛知県瀬戸市とリユースに関する協定を締結

株式会社ジモティー

地域の情報サイト「ジモティー」（以下、ジモティー）を運営する、株式会社ジモティー（以下、当社）は、愛知県瀬戸市（以下、瀬戸市）とリユースに関する協定を締結し、ごみ減量に向けたリユース啓発を実施します。なお、現在当社では全国で248箇所の自治体とリユースに関する協定を締結し、リユースの啓発及びごみの削減を通して持続的社会の実現に取り組んでおりますが、本取り組みは愛知県内での事例としては20例目となります。

■協定の狙い

瀬戸市では一般廃棄物処理基本計画の中で、施策の基本方針の一つとして「発生抑制の行動促進」を掲げ、市ホームページにてリユースプラットフォームを紹介するなどリユース推進に関する取組を行っております。しかしながら、不燃・粗大ごみとして出される不要品の中には、依然としてリユース可能なものが多く含まれ、ごみ減量達成課題と捉えております。そこで、リユースの更なる促進によるごみ減量を目指すべく、当社と協定を締結することとなりました。

■活動内容（2025年10月27日現在※）

市ホームページ、広報せとなどで「捨てずに譲る」という選択肢を住民に啓発し、リユース意識を向上させることによって、ごみの排出を抑制します。

当社は、今後も持続可能な社会の実現を目指し、自治体と連携したリユース促進を強化していきます。ごみの削減やリユース促進に意欲がある、全国の自治体からのお問い合わせをお待ちしております。

※啓発活動の内容は今後変更となる可能性がございます。

（参考）リユースに関する連携を行っている自治体

2025年10月27日時点で248箇所の自治体と協定や覚書を締結し連携し、リユースに関する啓発及びリユース事業を推進しております。詳細は下記URLよりご確認ください。

https://jmty.co.jp/ir/community/

地域内での資源循環の促進やごみの削減を検討されている、全国の地方自治体や企業からのお問い合わせをお待ちしております。

