クラウドPBX「INNOVERA」と「PHONE APPLI PEOPLE」の連携サービスページを公開しました。

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は、クラウドPBX「INNOVERA」と株式会社PHONE APPLI（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 春彦、以下PHONE APPLI）の提供する「PHONE APPLI PEOPLE」との連携についてWEBページを公開しました。

■INNOVERAとPHONE APPLI PEOPLE の連携について

INNOVERAは株式会社PHONE APPLIのPHONE APPLI PEOPLEとAPI連携しています。

PHONE APPLI PEOPLEは、名刺・Web電話帳の連絡先を集約し、コラボレーションの起点となるコミュニケーションポータルです。

ビジネスチャットやWeb会議ツールなど様々な他社サービスとの連携も可能なため、すでに利用中の環境を活かしてコミュニケーション導線をシンプルにすることができます。社内外の連絡先をクラウドへ保管するため、セキュアな形で連絡先の情報を1ヶ所にまとめ、専用のアプリケーションから安心して受発信を行うことが可能です。

また、社内の人材情報や保有スキルの可視化、居場所表示、サンクスカードなどの複数の機能により、コミュニケーションの活性化に寄与します。

コミュニケーションの円滑化を行うPHONE APPLI PEOPLEとビジネスフォンのDX化を目指すINNOVERAをAPI連携することで、PHONE APPLI PEOPLEによるセキュアな環境で社内外の連絡先を管理・共有しながら、INNOVERAの機能である全通話録音やスマートフォンからの代表電話番号での発信などができ、業務を安全かつ効率的に行えるようになります。

■PHONE APPLI PEOPLE×INNOVERA 3つのポイント

1.着信時に相手の情報が確認できる

着信時にPHONE APPLI PEOPLEに登録されている相手の情報（氏名・会社名）が表示され、電話に出る前に用件をイメージした状態で会話ができ、スムーズな業務対応が行えます。

2.着信履歴も同期

INNOVERAの着信履歴画面にもPHONE APPLI PEOPLEに登録されている相手の情報（氏名・会社名）が表示されます。INNOVERAの電話帳に登録していなくてもPHONE APPLI PEOPLEのアドレス帳に登録してあれば表示されます。

3. INNOVERA Callで発信も連携

スマートフォンのPHONE APPLI PEOPLEのアドレス帳に登録された相手の電話番号をクリックすると、キャリアまたは「INNOVERA Call」から発信を選択できるようになります。後者を選べばINNOVERAの機能である、通話録音などが行えます。

■INNOVERAとPHONE APPLI PEOPLE の連携サービスページはこちら(https://innovera.jp/service/phone-appli-people/)

URL： https://innovera.jp/service/phone-appli-people/

■連携実現時のプレスリリースはこちら

クラウドPBX「INNOVERA（イノベラ）」、「PHONE APPLI PEOPLE」との連携で新機能「着信表示」追加（2025年3月3日配信）

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000144252.html

「PHONE APPLI PEOPLE」とクラウドPBX「INNOVERA」のスマートフォン用アプリ「INNOVERA Call」の発信連携が実現（2024年12月26日配信）

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000144252.html

※今回の連携は「INNOVERA 2.0」が対象となります。「INNOVERA 1.0」は対象外となりますのでご注意ください。

＜株式会社PHONE APPLIについて＞

PHONE APPLI PEOPLE（組織を強くするコミュニケーションポータル）などクラウドサービスの企画・開発・販売、アプリケーション開発・販売（Microsoft、Cisco、Salesforceなどの連携アプリケーション）、ウェルビーイング経営のコンサルティング事業、各種IP-PBX対応アプリケーションの開発・運用を行う企業です。

URL： https://phoneappli.net/

＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL：https://prodelight.co.jp/

