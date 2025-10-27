H&M ららぽーとTOKYO-BAY店、10月31日（金）にリニューアルオープン。リニューアルオープニング特典、イベントを発表！

H&M

千葉県船橋市で多彩にゾーニングされた店舗が集まる大型商業施設、ららぽーとTOKYO-BAY 2FのH&Mが2025年10月31日（金）にリニューアルオープンします。記念すべくこの日は、先着100名様に2,000円分のギフトカードの配布やH&Mメンバー会員様限定でノベルティのお渡し、さらにこの日限定で一部商品を30%OFFにてお買い求めいただけるなど、様々な特典をご用意しています。オープニングセレモニーでは店頭スタッフによるスタッフダンスも復活し、一同でお客様をお出迎えします！

生まれ変わったH&M ららぽーとTOKYO-BAY店に是非お越しください。

リニューアルオープン詳細

- 日時：2025年10月31日（金） 午前10時

※お客様には同日午前9時30分よりH&M店頭前にお並び頂けます。

- オープニングセレモニーの開催：スタッフ一同によるスタッフダンスで皆さまをお出迎えします。

- H&M ららぽーとTOKYO-BAY店：ららぽーとTOKYO-BAY 北館 2F

ららぽーとTOKYO-BAY :https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/ノベルティの70cmx70cmの大判スカーフ

リニューアルオープニング特典

- ギフトカード：ご来店のお客様へ先着100名に2,000円分のギフトカードを配布します。※1

- 一部商品が30% OFF：当日限り一部商品を30％OFFにて提供いたします。

- ノベルティ：当該店舗で5,000円以上購入された、H&M メンバーのお客様限定でノベルティとして非売品のH&Mオリジナルスカーフをお渡しします。新規＆既存のH&Mメンバー会員の方が対象となり、メンバー登録がお済みでない方は当日、店頭にてご登録いただけます。※2

※1 ※2 ギフトカード・ノベルティは数量限定につき、なくなり次第終了となります。

「H&M メンバー」について

「H&Mメンバー」とは、特別なブランド体験や特典の提供を通して、より一層ご満足いただけるカスタマー・エクスペリエンス（お客様体験）の構築を目指すメンバーシップ・プログラムです。メンバー会員にご登録いただくことで、商品の購入などを通してポイントを獲得し、獲得したポイントやメンバーランクに応じて特典や報酬が得られるほか、初回購入10% OFFやメンバー限定価格、特別オファーなど限定特典を数多くご用意しております。この機会に、ぜひご登録ください。

H&Mメンバーへの登録、 または詳細については、 以下よりご覧いただけます。

https://www2.hm.com/ja_jp/member/info.html(https://www2.hm.com/ja_jp/member/info.html)

注意事項

10月31日（金）のリニューアルオープン当日には、ららぽーとTOKYO-BAYのオープン後にH&Mの店頭にてセレモニーを開催いたします。セレモニー終了までは店頭入口でお待ちいただき、終了後、順次お並びのお客様から入店をご案内します。

H&M ららぽーとTOKYO-BAY店 基本情報

住所：〒273-8530 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 北館 2F

店舗構成：1フロア

売り場面積：約2,000平方メートル

取り扱いコンセプト：レディース、メンズ、ベビー／キッズ、アクセサリー

問い合わせ先：H&Mカスタマーサービス - customerservice.jp@hm.com