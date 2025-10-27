オークネット　第29回森づくり活動を開催　～創業40周年記念植樹を実施～

株式会社オークネット

循環型マーケットデザインの株式会社オークネット（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：藤崎 慎一郎、以下：オークネット）は、自然環境保全活動の一環として第29回森づくり活動を開催し、創業40周年記念植樹を実施いたしました。

■第29回「地球温暖化防止と花粉の少ない森づくり」活動概要

- 実施日時：2025年10月25日（土） 10:00～13:00- 活動場所：埼玉県入間郡越生町「越生ふれあいの里山」オークネットの森（※1）- 活動目的：森林の育成補助による地球温暖化防止花粉の少ない森づくり- 参加者：株式会社オークネットグループ社員 36名NPO法人埼玉森林サポータークラブ 18名- 活動内容：創業40周年記念植樹公益社団法人国土緑化推進機構への募金

オークネットは2005年11月以来、オークネットの森にて森の健全な育成を図り、森林整備の意義や自然に関する学習をしながら間伐・除伐を行い、参加者の環境保護意識を高める「地球温暖化防止と花粉の少ない森づくり」活動をこれまで合計29回を実施しており、のべ1,100名以上が参加しております。

今年はオークネット創業40周年を記念して、植樹を実施いたしました。

馬酔木（アセビ）と板屋楓（イタヤカエデ）を植樹

今回はオークネットの社員だけでなく、子会社の株式会社サークラックス（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：齋藤 康人、取締役COO：工藤 節）の社員も参加し、会社・部署の垣根を超えたコミュニケーションをとる機会となりました。

オートモビル事業から創業したオークネットは、できる限り地球に負荷をかけないよう、自動車から排出されるCO2を抑える活動に取り組んでいます。

今後も環境負荷の少ないサステナブルな情報流通の普及と、CO2を吸収する緑を増やす植樹・森を育てる間伐・除伐等の森林整備活動に積極的に取り組んでまいります。

※1 オークネットの森：埼玉県入間郡越生町「越生ふれあいの里山」の一部で、創業20周年を機に2005年11月から毎年オークネットグループが間伐・除伐などの自然環境保全活動を行っています。

この活動は、緑の募金を通じてオークネットが参加し、埼玉県とNPO法人埼玉森林サポータークラブが協定を結び、実施しています。

【オークネット会社概要】

社名：株式会社オークネット

本社：東京都港区北青山二丁目5番8号 青山OMスクエア (〒107‐8349)

代表者：代表取締役社長CEO 藤崎 慎一郎

創業年月日：1985年6月29日

資本金：1,807百万円 （2024年12月31日現在）

連結売上高：55,910百万円（2024年12月期）

連結従業員数：1,060名（2024年12月31日現在）

事業内容：循環型マーケットデザインカンパニー。

中古車、中古デジタル機器、ブランド品、花き、中古バイク、

中古医療機器などのオンラインオークション、および流通に付随するサービスを提供。

株式：東証プライム（証券コード：3964）

URL：https://www.aucnet.co.jp/(https://www.aucnet.co.jp/)

■本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ

株式会社オークネット 新井、伊藤、新、小田桐

TEL：03-6440-2530 EMAIL：request@ns.aucnet.co.jp