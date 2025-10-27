株式会社アイリックコーポレーション

株式会社アイリックコーポレーション(本社：東京都文京区、代表取締役社長CEO：勝本竜二、証券コード：7325、以下「当社」)は、アセットガーディアン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高橋恵太、以下、「アセットガーディアン」）が運営する保険ショップ事業を譲り受けること（以下、「本事業譲受」という。）に関する事業譲渡契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

本事業譲受の理由・目的

当社グループは、保険クリニック事業において、来店型保険ショップ『保険クリニック』を全国で299店舗（直営店100店舗、FC店199店舗、2025年10月27日時点）展開しております。

アセットガーディアンは、保険ショップ事業、法人事業その他訪問型保険代理店事業を営んでおり、保険ショップ事業においては、首都圏で『保険deあんしん館』を運営しております。この度、同社が、組織再編を計画していることを受け、当社が保険ショップ事業を譲り受けることとなりました。

本事業譲受後は、対象店舗を『保険クリニック』ブランドへ切り替え、直営店として運営することでサービスの向上や収益性の改善を図ってまいります

本事業譲受の概要

アセットガーディアンの保険ショップ事業における既存の保険契約及び来店型保険ショップ『保険deあんしん館』２店舗が、譲り受けの対象となります。

なお、『保険deあんしん館』は、本事業譲受に先立ち営業を終了する予定です。対象店舗につきましては、『保険クリニック』ブランドの直営店として運営する予定です。

相手先の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1256/table/1005_1_7a4c444640b0779d680be613ed25d424.jpg?v=202510270956 ]

日 程

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1256/table/1005_2_b7d6864450266e2b483d6b4a0aad6046.jpg?v=202510270956 ]

今後の見通し

本事業譲受による2026年６月期の当社業績に与える影響につきましては、軽微であると見込んでおりますが、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします

会社概要

■株式会社アイリックコーポレーション（https://www.irrc.co.jp/(https://www.irrc.co.jp/)）

（東京証券取引所 グロース市場：証券コード 7325）

本社所在地 東京都文京区本郷二丁目27番20号 本郷センタービル4階

設立 1995年7月

代表者 代表取締役社長CEO 勝本 竜二

資本金 13億5,478万円

事業内容 ・個人及び法人向けの保険販売を行っている保険販売事業

・保険代理店やその他の保険販売会社に対して保険に関するソリューションを

提供するソリューション事業

・システム開発等を行っているシステム事業

サービス インシュアテックソリューション https://hs.irrc.co.jp/

サイト 日本初*の保険ショップ『保険クリニック(R)』 https://www.hoken-clinic.com/

スマートOCR(R)（非定型AI-OCR） https://www.smartocr.jp/

*「日本初の来店型乗合保険ショップチェーン※」

※店舗数11店舗以上または年商10億円以上をチェーン店と定義

東京商工リサーチ調べ（2018年6月）

株式会社アイリックコーポレーション

「人と保険の未来をつなぐ Fintech Innovation」という企業テーマのもと、テクノロジーの力で保険流通革命を実現し、人生100 年時代を誰もが自分の将来に納得して生きてゆける世の中を目指す企業です。