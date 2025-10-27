ソルクシーズグループ 株式会社 eek　苫小牧市主催の第二弾eスポーツイベントをプロデュース

株式会社ソルクシーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋山博紀）のグループ企業である株式会社eek（本社：北海道札幌市、取締役社長：山上敏哉、以下 eek）は、2025年9月20日に苫小牧市および苫小牧市教育委員会主催のイベント「親子で知るゲームのチカラ2025」をプロデュースいたしました。苫小牧市とeekの協働は2025年4月に続く2回目となります。




【イベント概要】


名称： 親子で知るゲームのチカラ2025


日時： 2025年9月20日(土) 13:00～17:00


会場： ココトマラウンジ（JR苫小牧駅徒歩1分）


北海道苫小牧市表町5丁目11－5 ふれんどビル1階


主催： 苫小牧市、苫小牧市教育委員会



【開催内容】


- トークショー（13:30～14:15）
テーマ： 「ゲームで育つ力の可視化」
登壇者： 宮本康平 氏（東大卒・元プロゲーマー・弁護士、株式会社eek顧問弁護士）
内容：

- ゲーム体験を通じて育まれる集中力、戦略的思考、情報処理能力、問題解決能力などを解説
- 実体験やリアルなエピソードを交えながら、ゲームが持つ教育的価値を紹介

2. 体験ブース（13:30～16:00）


　「Minecraft※で遊ぼう！」


　自由プレイ体験やアイデアの共有、基礎的な操作やモデリングを通じて考える力を養う


※Minecraft および Mojang Studios のコンテンツおよび資産に関する権利はMicrosoftグループが所有し、本イベントはこれらとは無関係の独自イベントです。



【本イベントの成果】


本イベントはゲームを通じた子どもの能力開発をテーマとしています。単なる娯楽としてのゲームではなく、教育ツールとしてのゲームの可能性に焦点を当て、親子でゲームの持つ教育的価値を再発見する場を提供しました。特にMinecraftなどの創造性を刺激するゲームを通じて、子どもたちの問題解決能力や論理的思考力の育成を支援する取り組みに多くの参加者から好評をいただきました。



【全国展開を視野に入れたeスポーツパッケージ】


本イベントは、eekが提供する「自治体向けeスポーツパッケージ」を活用しました。このパッケージは、地方自治体がeスポーツイベントを手軽に開催できるよう設計された総合ソリューションで、今後全国の自治体への展開を予定しています。



■eek のeスポーツパッケージの主な特長


- 施設構築パッケージ：　最適な環境づくりをサポート
- イベントパッケージ：　企画から運営までワンストップで提供
- コーチングパッケージ：　元プロ選手の指導によるスキルアップ支援

各パッケージは規模や目的に応じてカスタマイズ可能で、予算や地域特性に合わせたフレキシブルな対応を提供しています。初期相談から一貫したサポート体制で、最適なプランをご提案いたします。eスポーツを通じた地域振興や若者の交流促進を目指す自治体にとって理想的なソリューションとなり、皆様と共にベストな成果を創り上げてまいります。



【メディア掲載・関係者の声】


■地元紙「苫小牧民報」に掲載されました



2025年９月22日「苫小牧民報」第1面（苫小牧民報の許可を得て転載しています。）


■苫小牧市役所ご担当者様のコメント


「参加した子供たちの多くが初めてMinecraftに触れる機会となりましたが、目を輝かせて楽しむ姿が印象的でした。また、親御さんたちは専門家の話を熱心に聞いておられ、関心の高さが伺えました。単なるゲームと思われがちなコンテンツに少し手を加えることで、様々な可能性が広がることを実感する貴重な機会となりました。」と評価していただきました。



■苫小牧　金澤市長　X


https://x.com/suguru24/status/1970395885508206809



【本サービスに関するお問い合わせ先】


担当：株式会社eek　山上


TEL：011‐522‐9152（代）


メールアドレス：info@eek.co.jp


ホームページ：https://www.eek.co.jp/


求人マッチングサイト：https://eek.works/


【ソルクシーズ会社概要】


会社名： 株式会社ソルクシーズ


所在地： 〒108-0023 東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 13F


代表者： 代表取締役社長 秋山博紀


設 立： 1981年2月


資本金： 14億9,450万円（2025年6月末日現在）


事業内容：SI/受託開発業務（システムコンサルティング、システムの設計・開発・運用・保守）、ソリューション業務（セキュリティコンサルティング、パッケージシステムの開発・販売・保守）及び関連機器の販売等


ホームページ： https://www.solxyz.co.jp/






