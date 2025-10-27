ZOZO、本社を置く西千葉に「ZOZOTENT」を竣工

株式会社ZOZO

ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎）は、本社を置く西千葉に新棟「ZOZOTENT（ゾゾテント）」を竣工しました。2025年10月15日（水）から利用開始しています。

ZOZOTENTは、ZOZOの由来である「想像」と「創造」をさらに広げていく会議棟として誕生しました。創業期の「ZOZOTOWN」でショップがオープンする際に使われていたビジュアル「COMING SOON TENT」からインスピレーションを得て、建物全体を黒いテントで包み込むようなデザインになっています。

ZOZOでは2021年より、スタッフ同士のコミュニケーション活性化を目的に、週2出社・週3リモートワークによるハイブリッド型勤務を導入しています（※1）。「人が自然と足を運び、語り合う場であってほしい」という想いのもと、モニターやデスクのない個性豊かな会議室を設けました（※2）。思考を巡らせながら自由に語り合うことで、ZOZOらしさの一つである「ソウゾウのナナメウエ」なアイデアが生まれる空間を目指しています。



（※1） 週2出社・週3リモート勤務については、当社の2023年4月6日付プレスリリースをご覧ください。創業25周年のZOZO、人事制度や手当、働き方をアップデートした 新たな「ZOZO WORKSTYLE」を始動（https://corp.zozo.com/news/20230406-zozo-workstyle/）

（※2） 通常の会議室（モニター・デスクあり）も併設しています

＜コンセプト＞

「ZOZOTENT」のデザインは、創業期の「ZOZOTOWN」でショップがオープンする際に使われていたビジュアル「COMING SOON TENT」からインスピレーションを得ています。建物全体をテントで包み込むようなデザインで、未来への挑戦や出会いを象徴するモチーフとして表現しました。個性豊かな人が集まり、考えを交わし、「想像」と「創造」を広げていく。ZOZOTENTは、そのようなコミュニケーションを通じて新しいアイデアや価値を生み出し、これからのZOZOをつくっていく新たな原点となる場所を目指します。

創業期の「ZOZOTOWN」でショップがオープンする際に使われていた「COMING SOON TENT」（※画像はイメージです）エントランス会議室「IMAGINATION」

＜基本情報＞

名称：ZOZOTENT

住所：千葉県千葉市稲毛区緑町1丁目8番12号

階数：地上3階

基本計画・内装設計施工：まだまだ一株式会社

建築設計監理・内装デザイン監修：バカンス株式会社

建築施工：株式会社秀建

利用開始日：2025年10月15日（水）