東北・新潟の道の駅4拠点でEVチャージステーションを新設

株式会社パワーエックス

株式会社パワーエックス（本社：岡山県玉野市、取締役 代表執行役社長 CEO：伊藤 正裕）は、東北・新潟エリア3県（宮城県、福島県、新潟県）の道の駅計4拠点において、EVチャージステーションを10月27日より順次開設します。

各拠点には、当社が開発製造した蓄電池型超急速EV充電システム「Hypercharger」を設置します。最大出力150kWの充電により、短時間での充電が可能です。PowerXアプリからどなたでも利用可能で、料金は使用電力量に応じた従量課金制を採用しています。

道の駅はいずれも主要国道や高速道路からのアクセスに優れ、地元の物産・グルメ・体験施設を備えた地域観光の拠点です。パワーエックスは新規拠点の開設により、東北・新潟エリアでの充電ネットワーク展開を強化し、遠方からの訪問者および地域のEVユーザーの充電ニーズに応えることで、日本におけるEV普及促進とカーボンニュートラル社会の実現に貢献してまいります。

設置拠点一覧（開設予定時期）

【新潟県】

- 道の駅 新潟ふるさと村（新潟市西区）／10月27日 10:00からサービス開始

【宮城県】

- あ・ら・伊達な道の駅（大崎市）／11月下旬

【福島県】

- 道の駅 あいづ 湯川・会津坂下（河沼郡湯川村）／11月下旬- 道の駅 国見 あつかしの郷（伊達郡国見町）／11月中旬