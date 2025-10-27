「DIGGIN’ THE KNOT ～ Sapporo Edition ～」THE KNOT SAPPOROにて開催！

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

心を込めて現存不動産に新しい価値を創造する、心築（しんちく）を軸とした事業モデルを展開しています。

このたび、当社グループが運用するいちごホテルリート投資法人（3463）が保有する、当社オリジナルブランドのライフスタイルホテル「THE KNOT SAPPORO」にて、TOKYO FMの「MURO presents KING OF DIGGINʼ」とのコラボレーションイベント「DIGGIN’ THE KNOT ～ Sapporo Edition ～」を開催いたしました。

本イベントは、「旅と人と街の結び目 (THE KNOT) をつくるため、ホテルを舞台に活動するライフスタイルブランド」「訪れた人も暮らす人もローカルを楽しむ」というTHE KNOTブランドコンセプトをFMラジオを通じて音楽と空間で体現するものです。

日本が世界に誇るトップ・ディガー DJ NORI氏とMURO氏によるDJユニットCAPTAIN VINYLをはじめ、MACKA-CHIN氏など人気DJによるDJプレイに加え、札幌を拠点に全国で活動中のシンガーソングライター笠原瑠斗氏のスペシャルLIVEも開催されました。

北海道限定のドリンクなどがイベントを彩り、予想を上回る多くの方々にご家族やご友人と上質な空間でのひとときをお楽しみいただきました。

THE KNOTでは、本イベントの札幌での開催により、THE KNOT TOKYO Shinjukuを皮切りとし、現時点、全4ホテルすべてでの開催となりました。

当社は、引き続き、サステナブルインフラ企業として、建物と人、そして街をつなぎ、地域の活性化に寄与してまいります。

■ 笠原瑠斗（RYUTO KASAHARA）氏よりコメント

札幌でデビューしてちょうど10年を迎えました。札幌はソウルバーも多数あり、先人たちが歴史を刻み、ソウル文化が根付いています。現在は東京でも毎月ライブを行っており、東京の刺激を受けつつ、札幌に戻って札幌特有の自由を感じながらリラックスするというライフルーティンが合っているため、札幌を拠点に活動を続けています。

2023年にリリースされたEP「WALKING MAN」のタイトル曲が、TOKYO FMの「MURO presents KING OF DIGGINʼ」でオンエアされ話題となり、7インチレコードもリリースさせていただきました。東京の新丸ビルで開催されたリリースパーティーでは、本日のイベントにも参加されているMACKA-CHINさんやNORTHXSOUTHさんにDJをしていただき、歌わせてもらいましたが、会場は超満員で東京のソウル文化を肌で感じることが出来ました。

東京と同様のソウル文化の空気感を札幌でも味わえるのではないかと今回のイベントも楽しみにしていました。

札幌は音楽好きが多い街なので、MUROさんやMACKA-CHINさん、CAPTAIN VINYLが登場するということで、周りの仲間も「これはやばい！」と沸いていました。

実際にステージに立つと、お客さんもブラックミュージックの遊び方をよく知っていて、みんなとても温かかった。入場無料ということで、子どもたちも来ていたのが新鮮で、これまで届けられていなかった人たちにも音楽を届けるチャンスとなり、とても感謝しています。

今後、札幌でもこういったイベントをぜひ継続して開催して欲しいし、自分自身も音楽を通じて「アクセント」となる存在になりたいとあらためて思いました。

「THE KNOT SAPPORO」は、窓越しにDJがプレイしている様子も見えるので、通りの人たちも足を止めて興味を持っていただけるのではないかと思います。

今年9月には、3rdアルバム「Get down」をリリースし、11月には代官山ORDでのワンマンライブも予定しています。Guest DJにはMUROさんにも来ていただきます。東京の皆さんにも生のR&B、ソウルミュージックをぜひ感じていただきたいです。

■ 笠原瑠斗（RYUTO KASAHARA）氏のご紹介

1995年、北海道生まれ。札幌を拠点に全国で活動中の、シンガーソングライター。2014年、R&Bに出逢い、単身ニューヨークへ留学。翌年、19歳でデビュー。以後、コンスタントに作品を発表し、2022年 SOUL バンド THE SOUL EATERS を結成。2023年、grooveman Spot

プロデュースEP「WALKING MAN」リリース。

2024年には、R&Bシンガーの JASMINE、HIPHOP Crew ジャパニーズマゲニーズの JAGGLA、DJ Mitsu the Beats・DJ WATARAI が参加となったEP「WALKING MAN REMIX」をリリース。他のアーティストとの作品作りにも精力的に取り組み、Hanah Spring との合作

「Keep Your Head Up」(feat. 笠原瑠斗)、「Mellow90’s」をリリース。Skoop On Somebody、ジャズピアニスト平戸祐介、B.I.G. JOE、NAGMATIC、等多数。

唯一無二の歌声は R&B、Soul-Music界で今最も注目のシンガー。

■ 「DIGGIN’ THE KNOT ～ Sapporo Edition」

CAPTAIN VINYL (DJ NORI+ MURO)

MACKA-CHIN

NORTHXSOUTH

DJ TAKEZO

DJ EIKO

RYUTO KASAHARA

Photos by MURAKEN

■ 会場の様子

■ 「MURO presents KING OF DIGGIN’」（TOKYO FM）

毎週水曜21時から放送。

MURO氏の持つ膨大なアナログ音源をベースに「誰も聞いたことのない音楽」を旅するミッドナイトDJ MIXショー。パーソナリティは、MACKA-CHIN氏。2人のグルーヴが、東京の新しい音楽カルチャーを生み出しています。

www.tfm.co.jp/kod(https://www.tfm.co.jp/kod)

■ 「THE KNOT SAPPORO」

「ぬくもりと刺激のラウンジ」をコンセプトとし、大都会の喧騒の中で自然への思いを馳せるように、北の大地に広がる自然や文化をテーマに、ススキノらしい現代的で華やかな体験を提供する札幌という街のラウンジを目指しています。自然のぬくもりと都会の刺激が混じり合う、新しい文化やデザインを札幌の街や人々と共に創っていきます。

https://hotel-the-knot.jp/sapporo

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご広報担当 03-4485-5515