売れるネット広告社グループ、「運用型広告トライアルキャンペーン」開始！～少額から始める広告実配信支援メニューを提供～

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）の連結子会社である売れるネット広告社株式会社は運用型広告の新規導入・新商材立ち上げを支援する「運用型広告トライアルキャンペーン」の提供を開始いたします。

本プランは、10万円（税別）からの少額スタートで実配信による成果検証を行い、効果が確認できた場合は月額100万円～の本格運用へスムーズに移行いただける、リスクを抑えた試験導入メニューです。

【提供の背景】

運用型広告は、精緻なターゲティングとクリエイティブの高速PDCAにより再現性の高い成長を実現できる一方で、

・「最初から大きな投資は難しい」

・「自社リソースやノウハウが不足している」

・「新商材の適合性をまずは確かめたい」

といった声が多く寄せられてきました。

当社は、こうしたニーズに応えるべく、初期負担を抑えつつ“実数値で合う／合わないを早期判断できる”トライアルパッケージを設計しました。

【サービス概要（トライアルプラン）】

ご予算：10万円（税別）～

※通常は月額100万円（税別）～での本格運用を承っておりますが、トライアルではまず10万円分の配信で数値の出方を確認します。

・クリエイティブ：初月の広告用バナー制作を無償（当社制作）

・想定ユースケース：新商材のテスト／スモールスタート／配信可否の見極め

実施フロー：

・目標・KPIのすり合わせ（CV定義・指標設定）

・計測設定・アカウント構築（タグ／コンバージョン設計）

・配信開始（入札・配分・クリエイティブ運用）

・レポート＆振り返りMTG（次アクション合意）

・対応媒体例：Meta広告（Facebook／Instagram）、YouTube／Google、LINE、X（旧Twitter）、Pinterest 等

※媒体選定は商材・KPIに応じて個別に設計します。

トライアル後の移行：効果が見合う場合は、月額100万円（税別）～の本格運用に移行。ターゲット・訴求・配分の“勝ちパターン”を踏まえ、1→Nの横展開とスケールを図ります。

【期待できる価値】

・リスクを抑えた検証：小額で実配信の実数値を取得し、適合性を迅速に判断

・スピード：初月バナー無償によりクリエイティブ立ち上げを短縮

・再現性：KPI設計～振り返りまでの標準フローで“合う施策”を早期抽出

・拡張性：トライアル成果を基に、媒体横断での配分最適化とクリエイティブのモジュール化を実施し、短期の学習→中期のスケールへ接続

※2ヶ月目以降の金額は一例となります。

【今後の展望】

当社は本トライアルキャンペーンを、中長期の本格運用への確度を高める“検証と学習の導線”として位置づけます。10万円のスモールスタートで媒体適合・訴求軸・クリエイティブの勝ちパターンを迅速に見極め、成果が確認できた案件から月額100万円超のスケール運用へ段階的に移行。

さらに、獲得した知見をモジュール化（1→Nの横展開）し、類似商材・新規ブランド・他媒体へ短期間で再利用することで、学習効率と投資効率の最大化を図ります。

運用面では、AI支援による入札最適化・クリエイティブ生成補助・媒体横断アロケーションを強化し、到達・頻度・CV・LTVを統合的にマネジメント。媒体ポリシーおよび関連法令を順守するガバナンス体制のもと、再現性の高い成長モデルを一層磨き込み、クライアントの売上最大化と当社の収益性・成長性の両立を推進してまいります。中長期的には、トライアル経由の案件パイプラインを拡充し、企業価値の向上に継続的に取り組んでまいります。

以 上

