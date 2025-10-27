当社が冠スポンサーを務める『MONEYDOCTOR 2025日本ゴールボール選手権大会』が11月22日（土）・23日（日）に開催

株式会社ＦＰパートナー

無料FP相談サービス「マネードクター」を運営する株式会社ＦＰパートナー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：黒木 勉、証券コード：7388、以下「当社」）が冠スポンサーを務める『 MONEYDOCTOR 2025日本ゴールボール選手権大会 』が所沢市民体育館（埼玉県所沢市）で11月22日（土）・23日（日）に開催されます。

当社は選手の皆さまの熱意に共感し、2019年度より継続して、冠スポンサーを務めさせていただいております。

日本最高峰、伝統あるゴールボール全国大会

日本ゴールボール選手権大会は、全国からトップレベルのクラブが集い、日本一の座をかけて競う国内最高峰の大会です。日本ゴールボール協会が1994年に設立されて以来、長きにわたり開催されており、当社も2019年よりオフィシャルパートナーとして大会を支援し続けております。

2025年大会は、7月に女子予選、９月に男子予選を開催し、それぞれ上位6チームが本戦出場権を獲得。11月22日（土）・23日（日）、所沢市民体育館にて日本一の座をかけて、選手たちが全力を尽くします。

ゴールボールは、鈴の入ったボールの「音」を頼りに、選手同士が静寂の中で緊迫した攻防を繰り広げる競技です。息をのむ熱戦が今年も期待されます。

男子予選大会の結果、本戦出場チームが決定

９月13日（土）～15日（月祝）、男子予選大会が開催され、初参加1チームを含む16チームが所沢市民体育館に集結しました。3日間いずれの試合も本戦さながらの白熱した展開となり、各予選プールから上位2チームが勝ち上がり、計6チームが本戦への出場権を獲得しました。

・ゴールデンスターズ

・岐阜NBS

・埼玉ゴールボールクラブ チーム雷

・スーパーモンキーズ

・所沢サンダース

・Triple Search

（五十音順）

2025年9月開催された、男子予選の様子

本戦の抽選会実施

2025年10月8日、日本ゴールボール協会本部において、本戦の抽選会を行いました。今回の出場は、予選大会を勝ち抜いた男女各6チーム。今年度の日本一が決まる本戦の抽選だけあって、関係者一同、緊張の面持ちで結果を見守りました。抽選の結果、本戦開会式の選手宣誓は、男子「チーム雷（ライ）」、女子「チーム附属」に決定いたしました。

【抽選会の様子】 日本ゴールボール協会 増田様（左）と小林様（右）と 当社社員

※女子チームに関しては、Team JINの出場辞退を受け、予選大会で次点のRE☆STARTSが出場となります。

「MONEY DOCTOR 2025日本ゴールボール選手権大会」概要

日程：2025年11月22日（土）・ 23日（日）

会場：所沢市民体育館

https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shisetu/sportskoen/sports/simintaiikukan/

どなたでも自由にご観覧いただけます。

ご観覧は無料ですので、お誘いあわせの上ぜひお越しください。

※会場でのスリッパのご用意はございません。室内履きをお持ちください。

■一般社団法人 日本ゴールボール協会「大会概要」：

https://jgba.or.jp/tournament/goalball-championships

ゴールボールとは

ゴールボールは、視覚に障がいを持つ選手が参加するパラスポーツで、第二次世界大戦後にリハビリ用として誕生しました。選手全員が視界を完全に遮る「アイシェード（特殊ゴーグル）」を装着し、鈴の入った専用ボールの音を頼りに攻守を展開します。ボールの速度は時速50kmにも達し、身体全体で防御することから「静寂の格闘技」とも呼ばれています。

男子代表は、2024年9月にパリで開催された国際大会で、男子では初となる金メダル獲得、その後も、2025年4月にドイツで開催された「Goalball Nations Cup Berlin 2025」で銀メダルを獲得。

女子代表は、2025年10月「2025 IBSA Asia Pacific Championship」で銀メダルを獲得の実績があり、今後の両チームのさらなる活躍に大きな期待が寄せられています。

マネードクターとは

「マネードクター」とは、保険相談・資産形成・貯蓄方法・教育資金・住宅ローン・相続対策等、お金に関するあらゆることを当社所属のファイナンシャルプランナー（FP）に無料で何度でもご相談いただけるサービスです。お客さまのライフプランをもとに、適切なアドバイスをしてまいります。また、地域に密着したサービスの提供ができるよう、全国47都道府県に拠点展開しております。システムセキュリティ体制や顧客情報の安全管理体制も整備しておりますので、安心してご相談いただけます。マネードクターはお一人おひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。

株式会社ＦＰパートナーについて

【会社概要】

社名： 株式会社ＦＰパートナー

本社所在地： 東京都文京区後楽1-5-3 後楽国際ビルディング 5F

代表者： 代表取締役社長 黒木勉

事業内容： 保険代理業、金融商品仲介業、金融商品に関するファイナンシャル・プランニング業務

設立： 2009年12月

「ＦＰパートナー」 https://fpp.jp/

「マネードクター」 https://fp-moneydoctor.com/

