11月2日　「楽しく学べる。実験がいっぱい！」2025東北教室（いわき）【こども理科実験教室】技術士会が開催

公益社団法人日本技術士会

21の専門技術分野をもつ、日本技術士会が各地で、科学技術をわかりやすく、体験しながら感じる理科実験教室イベントを全国で開催。今回は、福島県いわき市生涯学習プラザで

「楽しく学べる。実験がいっぱい」を開催（2025年11月2日）。参加費無料。

理科実験教室2024東北教室（福島）の様子理科実験教室2024東北教室（福島）の様子

●今回は、4テーマで開催

大人もこどもも、科学技術の「なぜ」に興味を持つきっかっけに、こどもたちが実験教室で体験するなか、大人のかたは、とことん掘り下げ原理を知りたくなったら、技術士がとことん解説します。

大人も、子供たちも、「ほー」「へー」の1日を体験してもらう。

科学技術への興味は一瞬のきっかけから、難しいではなく、全国で興味をもつ、こどもたちを探す活動をする

「キラキラのステンドグラスをつくろう！」

自分だけのステンドグラスをつくり、偏向（へんこう）の仕組みを知る。

「び生物ではっこうさせよう」

「さとう」「しお」から「あわがでる？」で酵母（こうぼ）での発酵（はっこう）観察。

「ダ・ヴィンチのはしをかけよう」

「橋はなぜ強いの？」割りばしで、強い橋つくりにチャレンジ！

「タワシムシをつくろう」

モーター×タワシ→タワシムシが動き出す

本開催以外にも、全国各地にいる技術士が、多数の「理科実験教室」を開催しています

●公益社団法人 日本技術士会

21分野の科学技術分野を持つ、国家資格である技術士が集まる組織。日本の科学技術の一部を陰で支えています。