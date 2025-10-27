11月2日 「楽しく学べる。実験がいっぱい！」2025東北教室（いわき）【こども理科実験教室】技術士会が開催
公益社団法人日本技術士会
理科実験教室2024東北教室（福島）の様子
21の専門技術分野をもつ、日本技術士会が各地で、科学技術をわかりやすく、体験しながら感じる理科実験教室イベントを全国で開催。今回は、福島県いわき市生涯学習プラザで
「楽しく学べる。実験がいっぱい」を開催（2025年11月2日）。参加費無料。
●今回は、4テーマで開催
大人もこどもも、科学技術の「なぜ」に興味を持つきっかっけに、こどもたちが実験教室で体験するなか、大人のかたは、とことん掘り下げ原理を知りたくなったら、技術士がとことん解説します。
大人も、子供たちも、「ほー」「へー」の1日を体験してもらう。
科学技術への興味は一瞬のきっかけから、難しいではなく、全国で興味をもつ、こどもたちを探す活動をする
「キラキラのステンドグラスをつくろう！」
自分だけのステンドグラスをつくり、偏向（へんこう）の仕組みを知る。
「び生物ではっこうさせよう」
「さとう」「しお」から「あわがでる？」で酵母（こうぼ）での発酵（はっこう）観察。
「ダ・ヴィンチのはしをかけよう」
「橋はなぜ強いの？」割りばしで、強い橋つくりにチャレンジ！
「タワシムシをつくろう」
モーター×タワシ→タワシムシが動き出す
本開催以外にも、全国各地にいる技術士が、多数の「理科実験教室」を開催しています
●公益社団法人 日本技術士会
21分野の科学技術分野を持つ、国家資格である技術士が集まる組織。日本の科学技術の一部を陰で支えています。