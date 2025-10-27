豪州における賃貸集合住宅開発事業への参画について

みずほリース株式会社

みずほリース株式会社（以下、「みずほリース」）は、豪州の不動産投資運用会社であるAshe

Morgan、丸紅株式会社（以下、「丸紅」）、株式会社長谷工コーポレーション（以下、「長谷工」）と共同で、大型（※1）の賃貸用集合住宅（以下、「BTR」（※2））開発事業「District Living プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」）に参画します。

左から：石山 博英（みずほリース 常務執行役員）、岩谷 明彦（長谷工コーポレーション 執行役員）、Mendy Moss（AsheMorgan 共同代表）、川邉 太郎（丸紅 常務執行役員）

豪州では、積極的な移民誘致政策等により、今後10年で約300万人の人口増加が見込まれています。特に、本プロジェクトが位置するメルボルン都市圏の人口は、2030年頃にはシドニーを抜いて豪州最大都市圏となると見られ、今後の経済成長が期待されています（※3）。

一方、都市圏では人口増加に伴い、若年層の移民を中心に賃貸住宅への居住ニーズが高まっており、慢性的な住宅供給不足が社会的課題となっています。こうした状況を踏まえ、豪州連邦政府、および各州政府は、住宅不足の解消と賃貸住宅の質的向上を目的に、充実したサービスや設備の提供が可能なBTR事業の促進に注力しています。

本プロジェクトは、州政府が再開発を推進してきたメルボルン市・ドックランズ地区に位置します。大型複合商業施設に直結し、都心には約10分でアクセス可能と、同地区随一の生活・交通利便性を有しています。さらに、エネルギー効率の高い住宅設計により、二酸化炭素排出量の「ネットゼロ」を目指しており、環境負荷の低減を図りながら、住宅不足の解消に貢献します。

（※1）Phase1の建物規模は626戸。将来開発予定のPhase2開発と併せて、開発許認可925

戸は同国最大級のBTR

（※2）Built-to-Rentの略。豪州では賃貸専用に開発される一棟物の賃貸集合住宅。法人事業

者による運営となるため、充実した公共設備や良質な管理体制が特徴。

（※3）出典：State Government of Victoria

