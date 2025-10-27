クロスフォー、社長交代のお知らせ

株式会社クロスフォー

株式会社クロスフォー（本社：山梨県甲府市、以下「クロスフォー」）は、2025年10月24日付で新たに内藤彰彦が代表取締役社長に就任し、前代表取締役社長の土橋秀位は代表取締役会長に就任いたしました。

【新体制】

代表取締役社長 内藤 彰彦（ないとう あきひこ）

代表取締役会長 土橋 秀位（どばし ひでたか）

【新体制発足日】

2025年10月24日

【ご挨拶】

このたび、株式会社クロスフォーの代表取締役社長に就任いたしました内藤彰彦でございます。

平素より弊社をご愛顧くださっているお客様、お取引先の皆様、そしてすべての関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。

2025年は、クロスフォーならではの「Dancing Stone」をはじめとした独自性のある商品をさらに磨き上げ、海外での販売ネットワー クを一層強化してまいります。

また、AIを活用したデジタル化（DX）を積極的に推進し、若い社員が自由に挑戦し、成長できる環境づくりにも力を入れていきます。

一人ひとりの創造力が新しい価値を生み出し、クロスフォーの輝きをより広く世界に届けられる一年にしたいと考えています。

「世界中の人々の笑顔を見たい」という想いを胸に、これからも皆様の日常に喜びと輝きをお届けできるよう、全社一丸となって邁進してまいります。新しいクロスフォーにどうぞご期待ください。

【会社概要】

会社名：株式会社クロスフォー

所在地：山梨県甲府市

代表者：代表取締役社長 内藤彰彦

事業内容：ジュエリー・アクセサリーの製造、輸入、販売

ホームページ：https://crossfor.co.jp/