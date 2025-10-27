一般社団法人１POME１.【課題提起】～社会と地域の現状～

子どもたちの「主体性」が年々失われている。

文部科学省の調査（令和6年度）では、

「自分で考え行動することに自信がある」と答えた小中学生は約45％と過去最低。

一方、「正解を求めて動くことが多い」と答える割合は70％を超えています。

これは学校教育だけの問題ではなく、

私たち大人が「効率」や「便利さ」を追求しすぎた結果かもしれません。

不便さの中にこそ学びがあり、試行錯誤の中にこそ成長がある--

そんな当たり前が、現代の子どもたちから少しずつ消えつつあります。

２.【行動のきっかけ】～なぜ、こども村づくりなのか～

きっかけは、加東市の片隅にある古民家。

便利ではない場所だからこそ、手間をかけて考え、協力し、試行錯誤が生まれます。

現代のこどもたちに必要なのは、この“余白”のある学びだと感じたのです。また、地域全体での「まちづくり」という言葉を耳にする機会が増える一方で、実際には大人の視点からの発信が多く、こどもたちの声は届きにくい現状があります。私たちはそこに新しい問いを立てました。

――こどもが発信する地域づくりがあってもいいのではないか

こどもが自ら考え、地域や大人に働きかけることで、“地域活性の循環”を生み出すことができるのではないか。この想いから、「こども村づくり」は動き始めました。

３.【活動内容】～共育の実践～

「こども村づくり」は、古民家を活用した共育型の学び場です。

床がないところからこどもたち自身の手で床をつくったり、巨大ガチャガチャを作成し大阪万博に展示したりと、「やってみたいをやってみる」を合言葉に活動しています。

木工・農作業・料理・地域交流などを通して、こどもたちが自ら企画し、手を動かし“生きる力”を育む活動を展開しています。

大人は「教える人」ではなく、「共に育む存在」として関わります。

その関係性の中で、こどもたちは少しずつ自分の言葉を持ちはじめています。

４.【成果・変化】～こどもと地域の変化～

開始から1年で会員は28人へ増加。

こどもたちの中からはこんな声が聞こえてきました。

「勉強が嫌いだったけど、勉強が私たちの生活を支えてるってわかった。

だからもっと勉強して、社会を知りたい。」

机の上だけではない、“生きた学び”がここにあります。

５.【今後の展開】～こども村のこれから～

今後は地域企業や行政との連携を深め、こども発信のプロジェクトを地域に広げていく予定です。

教育でも、福祉でも、ビジネスでもない。

「共育 × 福祉 × 経済」を横断する新しい学びのかたちを、加東市から全国へ。

不便の向こうにある“生きる力”を、次世代につなげていきます。

