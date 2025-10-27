SAMURAI証券、TORANOTEC投信投資顧問と業務提携～共同ファンドの組成を通じてオルタナティブ投資領域を拡充～

SAMURAI証券株式会社

オルタナティブ投資のオンラインプラットフォーム「オルタナバンク」を運営するSAMURAI証券株式会社（以下「SAMURAI証券」、本社：東京都港区、代表取締役社長：山口 慶一）は、先進的なフィンテックおよび資産運用会社のTORANOTEC投信投資顧問株式会社（以下「TORANOTEC」、本社：東京都港区、代表取締役社長：ジャスティン・バロック）と業務提携し、両社初の共同ファンドを近日中にリリース予定であることをお知らせいたします。

■業務提携の目的と背景

SAMURAI証券は、国内外のオルタナティブ資産を小口化して提供し、多様な投資機会へのアクセスを可能とすることで「オルタナティブ投資の民主化」を推進してきました。

本提携により、TORANOTECのグローバルネットワークと高度な投資戦略を活用し、当社のプラットフォームを通じて幅広い投資家に提供します。これにより、投資家は従来アクセスが難しかった高品質なオルタナティブ資産への投資機会にシームレスにアクセスできるようになります。

■SAMURAI証券株式会社について

SAMURAI証券は、オルタナティブ投資に特化したオンラインプラットフォーム「オルタナバンク」を運営しており、国内外の金銭債権、不動産、企業融資、未上場株式等、多様なオルタナティブ資産へのアクセスを幅広い投資家に提供しています。

これまでの累計申込総額は600億円を超え（2025年9月16日時点）、投資家が安心して参加できる環境の整備と、投資機会の民主化に向けた独自の取り組みを進めています。

■TORANOTEC投信投資顧問株式会社について

TORANOTECは、先進的なテクノロジーと革新的な投資デザインを活用し、「投資を日常の一部にする」ことを目指し、機関投資家向けの革新的かつ高品質なグローバル・オルタナティブ戦略に加え、日本に特化した専門的な戦略を提供。日本から世界への投資ゲートウェイであると同時に、世界のプロダクトを日本に導入する窓口としての役割も果たしています。

■「オルタナバンク」について

SAMURAI証券が運営する「オルタナバンク」は、国内外の金銭債権や不動産、企業融資、未上場株式等のオルタナティブ資産への投資を通じて、投資家の皆様の資産形成を支援するオンラインプラットフォームです。

■オルタナティブ投資について

オルタナティブ投資は、経済動向の急激な変化の影響を受けにくく、株式や債券市場との相関性が低いため、リスク分散にも効果があるとされる投資手法です。預金や債券等に比べて高めのリターンが期待できるため投資効率が良く、中・長期的な資産運用や将来に向けた資産形成の手段としても注目を集めています。

近日リリース予定の両社初の貸付型ファンドを皮切りに、国内外の高品質なオルタナティブ資産へのアクセス機会を拡充してまいります。

■SAMURAI証券

社名：SAMURAI証券株式会社

第一種・第二種金融商品取引業（登録番号：関東財務局長（金商）第36号）

宅地建物取引業（登録番号：東京都知事（1）第111379号）

所在地：東京都港区赤坂二丁目17番46号 グローヴ4階

代表者：代表取締役社長 山口 慶一

加入協会・基金：日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本投資者保護基金

資本金：99,000,000円（2024年10月）

設立年月：2002年2月

URL：https://www.alternabank.jp/company/index

■TORANOTEC投信投資顧問株式会社

社名： TORANOTEC投信投資顧問株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第384号

所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー36階

代表者： 代表取締役社長 ジャスティン・バロック

事業内容： 投資運用業および投資助言・代理業/ 第二種金融商品取引業

加入協会： 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

設立年月日： 1998年7月31日

親会社：TORANOTEC株式会社（100%）

URL: https://toranotecasset.com/